Düren.

Zum ersten Mal hat die Volleyball-Bundesliga eine Wildcard für die Bundesliga vergeben – an die Alpenvolleys Hypo Tirol. Der Verein, ein Zusammenschluss von Hypo Tirol Innsbruck und Generali Haching, der sich vor drei Jahren aus der 1. Liga zurückgezogen hat, wird einen Teil der Spiele in Deutschland, einen Teil in Österreich austragen.