Düren.

Immer, wenn Erich Peterhoff oder Goswin Caro diesen Spruch zum Saisonende hören, dann können sie nur noch lachen: „Jetzt habt ihr ja erstmal Ruhe.“ Genau das Gegenteil ist der Fall. „Wenn die Saison vorbei ist, muss das Team für die neue Saison aufgebaut werden. Dann sind wir, was das angeht, schon mitten in der heißen Phase“, sagt Erich Peterhoff, Gesellschafter und Hauptsponsor. Und die heiße Phase hat in diesem Jahr sehr lange gedauert.