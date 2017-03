Tabellenführer Schweriner SC wartet auf seinen Viertelfinal-Gegner

Die „Ladies in Black“, Tabellenachte der Hauptrunde, treffen in den Pre-Play-offs mindestens zweimal auf den -neunten Köpenicker SC: Am Mittwoch (19.30 Uhr) in Aachen, am kommenden Samstag dann beim Rückspiel in Berlin. Sollte es nach diesen zwei Partien 1:1 stehen, findet ein drittes Entscheidungsspiel erneut in Aachen statt.

Parallel spielen der USC Münster (Siebter der Hauptrunde) und der VfB Suhl (Zehnter) gegeneinander. Nur im Fall, dass sich Suhl durchsetzt, käme es im Play-off-Viertelfinale zur Begegnung Schweriner SC gegen Suhl als schlechtplatziertes Team der Hauptrunde.

Sollte Münster gewinnen, dann trifft Spitzenreiter Schwerin auf den Gewinner des Aufeinandertreffens der „Ladies“ und Köpenick.