Düren.

Die ersten Partien der SWD Powervolleys in diesem Jahr stellen gleich Härtetests da, nach 18 Tagen Spielpause werden die Bundesliga-Spieler mit schweren Brocken konfrontiert: Am morgigen Sonntag treten sie beim Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys an, zwei Tage später bestreiten sie ihr Viertelfinal-Hinspiel im CEV-Pokal bei Ziraat Bankasi Ankara.