Aachen - Belgische Nationalspielerin kommt zu den Ladies in Black

Aachen. Der Kader von Ladies in Black-Cheftrainerin Saskia van Hintum wächst und wächst. Die neuste Verstärkung kommt aus dem belgischen Nationalteam nach Aachen. Jodie Guilliams ist die dritte Außenangreiferin im neuen Kader.

Die 21-Jährige heimste in der vergangenen Saison mit ihrem Club Asterix AVO Beveren (Kieldrecht) den belgischen Meistertitel und den belgischen Pokalsieg ein. Die 1,81 Meter große Angreiferin wurde im belgischen National-Team auch schon als Libera eingesetzt, was für ihre Abwehr- und Annahme-Leistungen spricht.

Jodie Guilliams ist neben Nicole Oude Luttikhuis und Marrit Jaspe, die beide für das niederländische Nationalteam spielen, die dritte im Bund des Außenangriffs der kommenden Saison.

Chef-Trainerin Saskia von Hintum freut sich: „Jodie ist die ‚nächste‘ Spielerin, die auch mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs ist, was michnatürlich sehr freut. Sie lernen dabei enorm viel bei den Einsätzen auf diesem Niveau. Als ich Jodie zuletzt traf, merkte ich ihr an, dass sie es nicht erwarten kann, in Aachen zu spielen. Auch ich freue mich, mit einer solch ehrgeizigen Spielerin zu arbeiten.“

Jodie Guilliams zu ihrem Wechsel nach Aachen: „Ich freue mich sehr darauf, nächste Saison bei den Ladies in Black zu spielen. Vor zwei Jahren habe ich bei einem Spiel in Aachen auf der Tribüne gesessen und ich war so beeindruckt von den enthusiastischen Aachener Fans. Damals wusste ich schon, dass ich mal für dieses Team spielen möchte.“

Weiter erklärt sie: „Nach 4 Jahren in Belgiens erster Liga war es Zeit für eine neue Herausforderung im Ausland. Aber zuerst hatte ich das Ziel, Belgien mit einigen Auszeichnungen zu verlassen: als Sieger des Pokals und der belgischen Meisterschaft. Ich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit Saskia - wir hatten bereits Kontakt während der Länderspiele bei der ‚Volley Nations League‘ vor kurzem in Polen.“

Bis jetzt sind folgende Spielerinnen im Kader der Ende Oktober beginnenden Saison: Kirsten Knip (NED - Libera), Denise Imoudu (GER - Zuspiel), Lisa Gründing (GER - Mittelblock), Maja Storck (SUI) und Taylor Agost (USA - beide Diagonal), Nicole Oude Luttikhuis, Marit Jasper (beide NED) und Jodie Guilliams (BEL - alle Außenangriff).