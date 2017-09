Stellt Wegberg-Beeck den Fohlen ein Bein?

Fußball Weberg-Beeck. Regionalligist FC Wegberg-Beeck will heute auch gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (Waldstadion, 19.30 Uhr) seinen Lauf bestätigen.

Zu Hause einem Großen ein Bein zu stellen – bei dieser Vorstellung schmunzelt Beecks Teamchef Friedel Henßen. „Das wäre natürlich überragend“, aber der Chef weist auch gleich darauf hin, „wir sind – wie so oft in dieser Spielzeit– wieder in der Außenseiterrolle“.

Dass man sich darin wohlfühlt, ist aber auch hörbar. Nach dem 4:1 in Rhynern will man nun auch vor eigenem Publikum weiter punkten.