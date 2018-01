Stolberg - Radcross-Meister will auch in Valkenburg vorne mitfahren

Radcross Stolberg. In Belgien holte der amtierende Weltmeister Wout van Aert am vergangenen Sonntag zum dritten Mal in Folge die nationale Goldmedaille im Radcross. Mathieu van der Poel, der überragende Radcrosser dieser Saison, der 24 von 30 Rennen gewonnen hat, ist auch wieder niederländischer Meister geworden – zum vierten Mal in Folge.

Und zeitgleich hat der Stolberger Marcel Meisen seinen deutschen Meistertitel im Querfeldeinfahren der Elite erfolgreich verteidigt. Im hessischen Bensheim siegte der 29-Jährige mit klarem Vorsprung vor dem Saarländer Sascha Weber. Lange Zeit waren beide Radrenner gemeinsam unterwegs, hatten sich früh vom Feld abgesetzt, ehe Meisen das Heft in die Hand nahm, Weber nach der Hälfte des Rennens unter Druck setzte und einem ungefährdeten Sieg entgegenfuhr.

„Ich fühlte mich vor dem Rennen nicht fit, hatte noch an den Folgen eines Magen-Darm-Infekts zu leiden und wollte nichts riskieren“, sagte Meisen. „Weber hat mir alles abverlangt. Ich wusste bis zur Hälfte des Rennens ehrlich nicht, ob es für einen erneuten Titelgewinn reichen würde“, so der alte und neue Deutsche Meister.

Es reichte drei Wochen vor der Weltmeisterschaft im niederländischen Valkenburg schließlich zu einem sehr überzeugenden Sieg.

In Valkenburg wartet am Sonntag, 4. Februar, im Bereich des berüchtigten Caubergs ab 14.30 Uhr eine megaschwere Strecke auf die Radcross-Weltelite. Meisen, 2017 WM-Zehnter, kennt den Kurs: „Nur die Zielgerade auf dem Cauberg ist flach, sonst geht es ständig hoch und runter – ein sehr schwerer Kurs rund um das Spielcasino.“

Wenn an diesem Sonntag alles passt für Meisen, der Boden weich, das Wetter nicht allzu schön ist, rechnet sich der Radprofi etwas aus: „Wenn ich um Platz fünf oder sechs mitfahren kann, wäre das klasse, wird es Platz sieben oder acht, war es auch eine gute WM für mich.“

Damit deutet Meisen an, wo es langgeht: An einem Mathieu van der Poel, mit 2661 Punkten souverän Weltranglistenerster, wird für den Neunten des weltweiten Rankings (1117 Zähler) ebenso wenig ein Weg vorbeiführen wie an Wout van Aert, den Zweitplatzierten der Bestenliste (2342). Meisen ist in der UCI-Wertung einziger Nicht-Belgier beziehungsweise -Niederländer unter den Top Ten. Der Stolberger fuhr vergangenen Sonntag bei den nationalen Titelkämpfen den fünften Saisonsieg ein.