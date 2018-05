Aachen Vampires spielen gegen Cologne Ronin

Aachen.

Gelingt den Football-Frauen der Aachen Vampires am Sonntag der erste Sieg in der 2. Frauen-Bundesliga? Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt empfangen die Kaiserstädterinnen Cologne Ronin um 11 Uhr im Ludwig-Kuhnen-Stadion. Im Anschluss wollen die Männer ihren gelungenen Start in der Oberliga West mit dem vierten Sieg in Folge aufpolieren.