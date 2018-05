Aachen/Cancún - Pech für Fraikin: Die WM ist schon vorbei

Thaiboxen Aachen/Cancún. Das Foto in den Sozialen Medien spricht Bände. Mit einem blutverschmierten Handtuch verdeckt Frederic Fraikin sein Gesicht. Darüber steht die Botschaft: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut.“ Das Aachener Ausnahmetalent hat seinen Auftaktkampf bei der Muay Thai Weltmeisterschaft im mexikanischen Cancún in der Nacht zu Dienstag (MEZ) verloren.

Lukas Achterberg qualifiziert sich nicht für Cancún Der Alsdorfer Thaiboxer Lukas Achterberg konnte sich im Gegensatz zu Frederic Fraikin nicht für die Muay Thai-Weltmeisterschaft in Mexiko qualifizieren. Der 21-Jährige hatte sich bei seinem erfolgreichen K-1-Titelkampf im Rahmen der sogenannten Big-Game-Veranstaltung in Bochum Mitte März mehrere Frakturen zugezogen. „Daher konnte ich nicht bei den Landesmeisterschaften antreten“, sagt Achterberg, der sich so auch nicht für die Deutsche Meisterschaft qualifizierte, bei der die WM-Tickets vergeben werden. Die Enttäuschung beim Europameister in der Gewichtsklasse bis 91-Kilogramm (B-Pool) hält sich dennoch in Grenzen: „Natürlich wäre ich lieber in Mexiko als hier in Alsdorf, aber für meine Ausbildung als Immobilienkaufmann war die Nichtteilnahme sicher von Vorteil.“ Der Schützling von Trainer Lukas Guz nutze die Zeit, um sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten und seine Blessuren auszukurieren. „Mir geht es bestens. Ich bin wieder voll im Training“, berichtet Achterberg, der voraussichtlich im Juni in Aachen wieder kämpfen will.

Anfang der zweiten Runde brach der Ringrichter auf Anraten des Ringarztes dessen Kampf (Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm) gegen den Polen Lukasz Radosz vorzeitig ab.

„Ich musste ein bisschen was einstecken“, sagt Fraikin und fügt hinzu: „Im Clinch war mein Gegner sehr stark.“ Schon in der ersten Runde umklammerte der erfahrene Pole immer wieder den Aachener, um mit den Ellenbogen und Knien entscheidend zu treffen. Nach einem Cut am Auge und einer gebrochenen Nase war dann vorzeitig Schluss.

„Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht. Zumindest einen Kampf hätte ich gerne gewonnen“, sagt der 25-Jährige, der zum ersten Mal im sogenannten A-Pool (Profis) bei einer WM startete. „Weil ich wusste, dass mein Gegner im Clinch sehr stark ist, habe ich von Anfang an Druck gemacht“, verdeutlicht Fraikin, der sich dank der Finanzierung durch einen Sponsor den Traum von der Profi-WM in Mexiko erfüllen konnte. „Ich wollte mich unbedingt mit starken Leuten messen“, sagt Fraikin, der sich im vergangenen Jahr die Goldmedaille bei den Amateuren in Minsk (Weißrussland) gesichert hatte.

Sein Trainer Frederick Jungheim zeigte sich im Vorfeld der WM nicht ganz so begeistert vom Vorhaben seines Boxers. Der Coach hatte sich vielmehr gewünscht, dass sein Schützling noch zwei oder drei Jahre wartet, ehe er sich mit Gegnern im A-Pool misst. „Aber er wollte unbedingt dabei sein. Ich hätte es eher begrüßt, wenn er vorher hier ein paar Kämpfe im Profibereich absolviert hätte“, verdeutlicht Jungheim, der vor dem heimischen Computer die Liveübertragung des WM-Kampfes verfolgte. „Freddy hat sich an die vereinbarte Strategie gehalten und seine Sache boxtechnisch gut gemacht. Er ist eher ein K-1-Boxer, im Clinch hatte der Gegner klare Vorteile“, resümiert der Coach. An dieser speziellen Umklammerungstechnik, mit der man im Muay Thai den Kampf kontrolliert oder den Gegner zu Boden werfen kann, will der Trainer künftig verstärkt mit Fraikin arbeiten.

Trotz der schmerzhaften Erfahrung bereut der Sportstudent den Trip nach Mexiko keineswegs. Erst am Sonntag reist er gemeinsam mit dem deutschen Team wieder ab. Bis dahin will er die Zeit noch genießen. „Unser Hotel liegt nur etwa 100 Meter vom Strand entfernt. Ich werde mir mit Sicherheit auch mal einen Jetski ausleihen und über das Meer düsen“, sagt der Thaiboxer von Tai-Kien Aachen mit einem Schmunzeln.