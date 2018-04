Wegberg-Beeck - Nur in der Anfangsphase weckt der FC Wegberg-Beeck Hoffnungen

Fußball Wegberg-Beeck. „Wir haben alles versucht, aber gegen einen übermächtigen Gegner gespielt“, sagte Friedel Henßen, „trotzdem ist es ärgerlich, dass wir die Tore so einfach wegschenken.“ Mit 1:4 (1:3) unterlag der FC Wegberg-Beeck gestern in der Fußball-Regionalliga dem letztjährigen Meister und Aufstiegskandidaten Viktoria Köln.

Beecks Teamchef und Traner Dirk Ruhrig hatten ihr Team erneut umstellen müssen, da fünf Stammspieler fehlten. Sebastian Wilms musste nach der Zehnten Gelben Karte pausieren - für ihn lief Armand Drevina von Beginn an auf. Zudem fehlten Shpend Hasani, Joshua Holtby, Sashcha Tobor und Keeper Stefan Zabel angeschlagen.

Die Partie fing zehn Minuten später an, da die Kölner im Stau gestanden hatten und verspätet am Beecker Waldstadion eingetroffen waren. Ob es daran oder an der sommerlichen Temperatur lag, die Gäste wirkten zu Beginn noch nicht ganz da, ließen es deutlich an Tempo missen. Ganz anders die Gastgeber, die gleich Druck machen und den Favioriten zurückdrängten. Mit einem Fallrückzieher von Post (7.), der allerdigs kein Problem für Viktoria-Keeper Sebastian Patzler war, meldeten die Gastgeberüberraschend ihre Ansprüche an. Ein weiterer Schuss von Post nach einem Zuspiel von Thomas Lambertz wurde noch abgeblockt. Und dann setzte sich Czichi auf rechts durch, hatte das Auge für den besser postierten Post, der durch die Abwehr und an Patzler vorbei zum 1:0 (10.) traf.

In dieser Phase gefiel Beeck sehr gut. Die Akteure waren beweglich, machten vorne Druck und standen hinten sicher. Ein Freistoß, der zwar durch die Mauer, aber auch links am Beecker Tor vorbeiging war alles, was von Köln bis dahin zu sehen war. Und als sich dann auch noch zwei Spieler gegenseitig behinderten und über den Haufen liefen, wurde Kölns Trainer Olaf Janßen erstmals richtig lautstark.

Das schien Wirkung zu zeigen: Nach einem noch abgefälschten Schuss von Felix Backszat prallte der Ball an den Pfosten und wie beim Billard hinter Kraus' Rücken ins Tor - 1:1 (18.). Nun zogen die Kölner das Tempo deutlich an, die Beecker Defensive rückt zunehmend in den Blickpunkt: Danny Fäuster klärte vor Kölns Kapitän Mike Wunderlich, zu seinem Glück packte Kraus noch zu (26.), der danach gegen Tim Golley (27.) und Kevin Holzweiler (29.) parieren musste.

Machtlos war er nach einer Hereingabe von Simon Handle von rechts, die Golley (30.) mit einem halben Seitfallzieher an Kraus vorbei ins Tor beförderte - 2:1 für Köln. „Das war natürlich eine schöne Flanke, aber man darf auch nicht so weit vom Gegner weg stehen“, bemängelte Henßen. Auf der Gegenseite kam Passage nach einer schönen Hereingabe von Drevina (36.). Und dann schaltete Wunderlich nach einem Beecker Ballverlust am schnellsten - 3:1 (43.). Kölns Kapitän hätte eine Minute später sogar erhöhen können, doch Fäuster war wachsam.

Nach der Pause verlor die Partie einiges an Fahrt, dies ganz sicher dem sommerlichen Wetter geschuldet. Zwar hatte Kön noch deutlich mehr vom Spiel, doch die Beecker wehrten sich verbissen. So verhinderte Passage (56.) einen weiteren Treffer, als er für den schon geschlagenen und am Boden liegenden Kraus klärte. Offensiv kam in dieser Phase von Beeck allerdings wenig. Auf der Gegenseite dribbelte sich Holzweiler (73.) von links in die Zentrale und zog trocken ab, doch sein Schuss strich auch übers Gehäuse. Per Direktannahme setzte nur eine Minute später Sven Kreyer einen Ball von Steffen Lang zum 4:1 in die Maschen. Einen höheren Rückstand verhinderte Kraus, der gegen den eingewechselten Kemal Rüzgar (85.) energisch parierte. Danach war auf beiden Seiten deutlich die Luft raus. „Beeck hat leidenschaftlich verteidigt und sich nie aufgegeben“, zollte auch Janßen den Gastgebern ein gerechtes Lob.