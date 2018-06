Düren - Nur ein kleiner Funke Hoffnung für Schwarz-Weiß Düren

Fußball Düren. Das vielleicht wichtigste Spiel der Rückrunde wurde am vergangenen Sonntag gegen Glesch-Paffendorf vergeigt. Als es darauf ankam, sich für eine Aufholjagd zu belohnen, waren die Spieler von Schwarz-Weiß Düren nicht auf der Höhe.

Da gleichzeitig die unten stehenden und mit im Abstiegskampf befindlichen Teams wie Hürth und Erftstadt-Lechenich seit ein paar Wochen ungeahnten Torhunger entwickelt und fleißig gepunktet haben, rutschte die Elf aus dem Jugendstadion wieder auf einen Abstiegsplatz. Da hilft – sehr wahrscheinlich – auch nicht der Straßer Rückzug aus der Landesliga, denn die Schwarz-Weißen liegen vor Kohlscheid auf dem vorletzten Tabellenplatz.

„Rechnerisch ist der Klassenerhalt zwar noch möglich, unsere Chancen sind aber gering. Aufgrund der vergangenen Ergebnisse ist nicht davon auszugehen, dass Hürth und Erftstadt Federn lassen werden. Zudem fällt es mir schwer zu glauben, dass wir bei Aufsteiger Frechen 20, der theoretisch noch Meister werden kann, etwas holen werden“, sieht SW-Coach Dirk Kalkbrenner kaum Möglichkeiten auf den Ligaverbleib.

Neben der Tatsache, dass Schwarz-Weiß in Frechen gewinnen muss, müsste auch Erftstadt-Lechenich in Nierfeld verlieren oder Hürth gegen Schlusslicht Kohlscheid. Um die erste Bedingung zu erfüllen, bräuchte Düren eine Topleistung wie im Hinspiel (3:0 Sieg), und dies dürfte in Anbetracht der momentanen personellen Situation schwierig werden.

Mit Bernard Amponsah, Andreas Fuchs, Nico Wellens, Daniel Bein und Samet Günes mussten Anfang der Woche fünf Spieler im Training passen, Julian Gräper und Fabian Lotz werden aus privaten Gründen am Sonntag definitiv fehlen. „Dennoch werden wir natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten alles geben und uns mit einem guten Ergebnis aus der Klasse verabschieden, wenn es denn insgesamt nicht reichen sollte“, sagt SW-Coach Dirk Kalbrenner.