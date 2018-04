Menden - NRW-Langstrecken-Meisterschaften: Silber für Nores, Bronze für Patri

Leichtathletik Menden. Ganz glücklich war Max Nores nicht über den Verlauf des U 20-Rennens über 5000 Meter bei den NRW-Langstrecken-Meisterschaften in Menden. Am zweiten Platz war nichts auszusetzen, doch die angepeilte Norm für die Deutschen Meisterschaften der U 18/U 20 Ende Juli in Rostock verpasste der Aachener im Trikot der LG Olympia Dortmund.

Lange führte ein Trio, neben Nores bestehend aus Till Grommisch (Überruhr) und Tom Thiemann (Münster), das Feld an, später setzten sich Grommisch und Nores ab. Aber zu einer Zusammenarbeit, um mit Blick auf die bei 15:45,20 Minuten angesetzte DM-Qualifikation das Tempo gemeinsam hoch zu halten, kam es nicht. Der Überruhrer hatte das bessere Finish, war nach 15:49,42 im Ziel. Nores folgte in 15:53,31 Minuten.

Für die zweite Aachener Medaille sorgte Jonas Patri. Noch zur U 13 zählend lief der Schützling von Trainer Wolfgang Glöde in der M 14 über 2000 Meter zu Bronze. 6:24,61 Minuten benötigte Patri für die fünf Runden. Die ersten Drei lagen nur gut eine Sekunden auseinander.

Die Geschwister Andela und Ivan Blazevic erreichten jeweils Platz acht und unterboten beide die DM-Norm. Es ist aber noch nicht klar, ob sie dort als kroatische Staatsbürger auch starten können. „Wir versuchen das“, sagt ATG-Trainer Peter Lindner. Ziel ist eine Sondergenehmigung.

Ivan Blazevic benötigte in der U 18 9:20,98 Minuten, persönliche Bestzeit, für die 3000 Meter. Damit blieb er knapp zehn Sekunden unter der Norm für die Jugend-DM in Rostock. Bei Andela Blazevic geht es um die U 16-DM Mitte August in Wattenscheid. 11:30,00 Minuten über 3000 Meter sind in der W 15 für eine Teilnahme gefordert, Blazevic wurde in Menden in 11:18,36 Minuten gestoppt. Allerdings benötigt sie auch noch eine Zusatznorm in einer anderen Disziplin.

„Die ersten 2000 Meter waren gut, dann war es hart“, so Peter Lindner über seinen Nachwuchsläufer Luca Thiele. Ihm fehlten zweieinhalb Monaten Training, ergänzt der Trainer. In der M 15 wurde Thiele über 3000 Meter in 10:27,63 Minuten Elfter.

„Sie sind alle noch ein wenig im Trainingslager-Tief, die Meisterschaft war eigentlich sieben bis zehn Tage zu früh“, erläutert Lindner. „Aber bei zwei DM-Qualis und einer persönliche Bestzeit kann man nicht meckern.“