Jülich - Nach acht Jahren gibt es Sonntag wieder Erstliga-Tischtennis

Tischtennis Jülich. Nach acht Jahren ist es wieder soweit. Der TTC Indeland Jülich tritt am Sonntag (15 Uhr) zu seinem ersten Spiel im deutschen Tischtennis-Oberhaus in der Nordhalle an. Der Gegner ist kein geringerer als der TTC Zugbrücke Grenzau. Und dieses Spiel hat es auch gleich in sich.

Mehr zum Thema

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ändert sich für die Jülicher Akteure einiges. Aus der letzten Vierer-Mannschaft ist ein Dreier-Team geworden, Martin Allegro blieb. Als Neuzugänge sind Robin Devos und Dennis Klein. Linkshänder Devos kommt aus Belgien, er trainiert mit Allegro zusammen, was sicher das Verständnis untereinander fördert. Rechtshänder Klein kommt aus Saarbrücken und ist in Jülich gut aus der vergangenen Saison bekannt.

Gespielt wird nur noch an einer Platte. Für die Zuschauer ein Vorteil, da die Entscheidung für das eine oder andere Spiel wegfällt. Auch die Zahl der Spiele hat sich verringert, zwei Einzel und ein Doppel entscheiden über Sieg und Niederlage. Denn Unentschieden sind nicht mehr möglich.

Die Aufstellung der Doppel hat Trainer Miroslav Broda bereits gefunden. Er vertraut nach Testerfolgen in der Vorbereitungsphase auf die beiden Belgier. Nachteil für den TTC, die Doppelspieler dürfen kein zweites Einzel spielen. Damit ist der Einsatz von Dennis Klein vorgeschrieben.

Überhaupt gehört das Taktieren bei der Aufstellung zu den wichtigen Bestandteilen in der Bundesliga. Für T Broda noch Neuland, denn auch für ihn ist es am Sonntag das erste Bundesliga-Spiel als Trainer. „Es gibt nur ganz wenige Akteure, die keine Schwachstelle haben. Wenn wir die finden und die Jungs sich an die taktischen Anweisungen halten, haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance.“

Broda wähnt den TTC Zugbrücke Grenzau in Schlagweite. „Da ist was drin“, sagt der Trainer. „Es wäre toll, wenn wir etwas holen würden.“ Der Gast tritt mit einer komplett neuen Mannschaft an, da sind Prognosen schwierig. Auch Grenzau hat seine besten Jahre hinter sich. Im Ortsteil der Töpfergemeinde Höhr-Grenzhausen ist der große Finanzfluss offenbar ein wenig versiegt. Die Zeiten, in denen sich Jülich und Grenzau auf Top-Niveau begegnet sind, liegen schon länger zurück.

Das erste Spiel bekommt damit für den TTC Indeland Jülich gleich eine besondere Bedeutung, denn der Ausgang wird ein erster Fingerzeig sein für den weiteren Saisonverlauf.