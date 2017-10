„Ladies in Black“ verlieren erst im Finale Von: rom

Letzte Aktualisierung: 1. Oktober 2017, 17:29 Uhr

Aachen. Am Ende konnte der VC Wiesbaden den Siegerpokal beim ersten „NetAachen-Cup“ in die Luft stemmen. Der Ligakonkurrent hatte die „Ladies in Black“ Aachen im erwarteten und erhofften Finale mit 25:22 und 25:17 geschlagen und sich somit den Sieg gesichert.