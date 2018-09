Aachen - Kendricks und der Traum von der magischen Nacht beim Domspringen

Stabhochsprung Aachen. Es ist ein überaus engagiertes Ziel, das sich Pawel Wojciechowski für die diesjährige Auflage des NetAachen-Domspringens gesetzt hat. Der Weltmeister von 2011 sagt: „Ich will Sam schlagen.“ Sam, das ist Sam Kendricks, ein guter Freund von Wojciechowski, der US-Amerikaner ist amtierender Weltmeister, Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro – und geht beim Domspringen am Mittwoch als Titelverteidiger an den Start.

Livestream: Das Domspringen im Internet verfolgen Die Stabhochsprung-Elite trifft sich zum 14. Mal in Aachen, und Sie können live dabei sein. Wir übertragen das Domspringen im Internet auf www.az-web.de und www.an-online.de und auf unseren Facebook-Seiten. Pünktlich ab 18.30 Uhr melden wir uns vom Katschhof und zeigen das Event in voller Länge. So verpassen Sie keinen Sprung von Weltmeister und Titelverteidiger Sam Kendricks, seinen Herausforderern Shawn Barber, Piotr Lisek und Paweł Wojciechowski sowie den weiteren Springern. (bph)

Einmal ist es Wojciechowski, 28, in diesem Jahr gelungen, Kendricks zu schlagen, beim World Challenge Meeting im tschechischen Ostrau Mitte Juni. Die äußeren Bedingungen waren nicht sonderlich gut, am Ende gelang es keinem Springer, die 5,80 Meter zu knacken. Wojciechowski gewann den Wettkampf mit 5,75 Metern, Kendricks landete mit 5,60 Metern auf Platz zwei. „Bei Regen zu springen, ist nur etwas für die großen Jungs“, sagt der 1,90 Meter große Pole am Tag vor dem Domspringen und lacht.

Vielleicht passt es Wojciechowski ja ganz gut, dass die Wetterprognose für den heutigen Abend durchaus stürmisch ist, wirklich freuen würde er sich darüber aber nicht, sollte zwischen Dom und Rathaus Gewitter mit Regen und starkem Wind einsetzen: „Wir alle springen lieber bei perfekten Bedingungen.“ Michael Leers ist auf sämtliche Wetterszenarien vorbereitet, der Organisator von Ausrichter Alemannia Aachen bringt es auf die Faustformel: Wenn es regnet, wird gesprungen, bei Gewitter wird pausiert.

Im Vorjahr waren die Bedingungen ziemlich gut, Kendricks ging mit übersprungenen 5,80 Metern als Sieger des Wettkampfs hervor. Es war der perfekte Abschluss eines „Traumjahres“, ungeschlagen hatte Kendricks die Saison beendet.

Auch an den Tag nach seinem Sieg beim Domspringen erinnert sich der Amerikaner noch genau, und das lag nicht nur daran, dass der Amerikaner seinen 25. Geburtstag feierte. Kendricks machte seiner damaligen Freundin Leanne vor dem Aachener Dom einen Heiratsantrag, und wie schon am Vortag gab es ein Happy End für den besten Stabhochspringer der Welt.

Die Dominanz des amerikanischen Superstars ist in diesem Jahr nicht ganz so extrem, obwohl Kendricks schon wieder elf von 16 Freiluft-Wettkämpfen gewonnen hat. Zu gerne wäre der Sechs-Meter-Springer mit den Entertainer-Qualitäten auch bei den Europameisterschaften in Berlin an den Start gegangen, wo sich der junge Schwede Armand Duplantis, der in den USA geboren wurde, nicht nur den Sieg mit übersprungenen 6,05 Metern sicherte, sondern zugleich auch noch den amerikanischen Rekord schnappte, während Kendricks tatenlos vor dem Fernseher zusehen musste. Diesen kleinen Schönheitsfehler will der 25-Jährige in Zukunft korrigieren, „mein Ziel ist es schließlich, über 6,06 Meter zu springen“. Dafür brauche es eine „magische Nacht“, und Aachen sei definitiv ein „magischer Ort“. Dass er seine persönliche Bestleistung schon am Mittwoch aufstellt, wenn Kendricks von 5000 Zuschauern auf dem Katschhof angefeuert wird, ist nicht ausgeschlossen.

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, hat sich Kendricks zumindest schon das „Okay“ von Björn Otto eingeholt, dass er dessen Meeting-Rekord von 6,01 Meter, aufgestellt im Jahr 2012, knacken darf. Naturgemäß wollen Wojciechowski und die anderen Weltklasse-Springer Kendricks den Sieg nicht kampflos überlassen, Rekord hin oder her. Dass es Mittwochabend hoch hinaus gehen könnte, sollte das Wetter mitspielen, erschließt sich schon beim Blick auf die Saisonbestleistungen: Neben Kendricks haben auch der Kanadier Shawn Barber und Piotr Lisek aus Polen schon die 5,90 Meter geknackt.