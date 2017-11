Aachen.

Mitreißende brasilianische Klänge erfüllen die kleine Halle in einem Hinterhof in der Aachener Passstraße. Der Boden ist mit weichen Matten ausgelegt. Alle kennen sich und begrüßen sich mit Küsschen. Auch ich werde prompt umarmt. So macht man das hier. In der Mitte steht ein kleiner, drahtiger Brasilianer, den alle nur „Mestre Aquático“ nennen – den Wassermann. Doch hier wird heute nicht etwa Samba getanzt, auch wenn manche Bewegungen daran erinnern. Hier wird gekämpft – Capoeira.