Zwei Länderspiele

mit der U 19-Auswahl

Tobias Haitz spielte in der Jugend für Germania Dürwiß, den 1. FC Köln, Alemannia und Bayer Leverkusen. Dort spielte er auch drei Jahre in der Regionalliga, trainierte zeitweilig im Bundesligateam unter Trainer Jupp Heynckes. Im Sommer 2013 wechselte der Abwehrspieler nach Nijmegen in die Eredivisie. Mit dem Klub stieg er ab und sofort wieder auf. Vor drei Jahren heuerte er schließlich bei Viktoria Köln an, ehe er zum Tivoli zurückkehrte. Sein letzter Wechsel erfolgte im Januar 2017 zu den Sportfreunden Lotte, verletzungsbedingt kam er nie zum Einsatz.

2010 und 2011 bestritt Haitz zwei Freundschaftsspiele für die U 19 von Deutschland