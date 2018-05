Region - Eine äußerst „bittere Niederlage“

Tennis Region. GW Aachen – Kölner HTC 4:5: „Wir hatten nicht das Glück auf unserer Seite“, resümiert Michael Nowak, Mannschaftsführer von Grün-Weiss Aachen.

GW Aachen – Kölner HTC 4:5: „Wir hatten nicht das Glück auf unserer Seite“, resümiert Michael Nowak, Mannschaftsführer von Grün-Weiss Aachen. Drei Matches gingen in die Verlängerung, die Gäste hatten jeweils das bessere Ende für sich. Die Aachener Akteure Trutz Henssen und David Korsten waren dabei die tragischen Helden, denn sie verloren jeweils ihre Einzel sowie das gemeinsame Doppel im Champions-Tiebreak.

„Das ist eine bittere Niederlage, die uns sehr wehtut“, verdeutlicht Nowak mit Blick auf die Tabelle. Nach einem Sieg und zwei Pleiten rangiert das Team im unteren Bereich des Tableaus, dabei will der Regionalliga-Absteiger den Klassenerhalt so schnell wie möglich perfekt machen. Erst am 10. Juni haben die Aachener wieder die Möglichkeit, Punkte einzufahren, denn dann gastiert GW beim TTC Brauweiler. „Nach der unnötigen Niederlage hätte ich am liebsten direkt wieder gespielt und natürlich gewonnen“, sagt Nowak.

GW Aachen – Kölner HTC 4:5: Yannick Zenden - Julien Dubail 1:6, 5:7, Roy de Valk - Laurant Olivier Daxhelet 6:1, 7:6, Marius Meiszies - Ricardo Hagedoorn 6:3, 6:2, Trutz Henssen - Ramon Weil 6:4, 0:6, 10:12, Tim Claus Gennes - Alexander Caspari 6:1, 7:6, David Korsten - Louis Malejka 6:1, 3:6,10:12, de Valk/Zenden - Dubail/Daxhelet 6:4, 7:5, Henssen/Korsten - Hagedoorn/Sebastian Rützel 3:6, 6:1, 8:10, Meiszies/Michael Nowak - Weil/Caspari 4:6, 4:6

FRAUEN, OBERLIGA

Marienburg II – BW Aachen II 5:4: Trotz der knappen Niederlage fiel das Fazit von Aachens Trainerin Steffi Fritschi äußerst positiv aus: „Wir können mit der Leistung sehr zufrieden sein.“ Die Gastgeberinnen gingen mit sechs Spielerinnen aus dem Kader des Zweitligateams an den Start. Dennoch sollte die Entscheidung erst im abschließenden Doppel fallen. Mit 10:3 behielten Anja Schmidt und Katja Kamecke gegen Laura Köllen und Susan Eggen im Champions-Tiebreak die Oberhand. Am 10. Juni geht es für Blau-Weiss mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Bayer Leverkusen II weiter.

Marienburg II – BW Aachen II 5:4: Mia Eklund - Julia Kimmelmann 6:4, 3:6, 5:10, Julia Victoria Rennert - Jule Salzburg 6:1, 4:6, 10:6, Anja Schmidt - Carla Quadflieg 1:6, 1:6, Katja Kamecke - Laura Köllen 6:4, 6:4, Rebecca Quebbemann - Susan Eggen 3:6, 1:6, Sina Fackelmann - Olivia Kaiser 6:3, 6:3, Katharina Hering/Frauke Eppert - Kimmelmann/Quadflieg 2:6, 2:6, Eklund/Rennert - Salzburg/Kaiser 6:1, 6:3, Schmidt/Kamecke - Köllen/Eggen 6:2, 2:6, 10:3