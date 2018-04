Aachen - Deutsche U17-Meisterschaft: Boxer Ismet Ademi holt den Sieg nach Aachen

Boxen Aachen. Der Stolz steht Hermann Kehren auch drei Tage nach dem großen Triumph noch ins Gesicht geschrieben. „Der BC Helios hat nach über 20 Jahren endlich wieder einen Deutschen Meister hervorgebracht“, berichtet der glückliche Boxtrainer, nachdem sich sein Schützling Ismet Ademi den U 17-Titel am Wochenende auf Rügen gesichert hatte.

Javad Ramazani vom PTSV Aachen holt Gold Der Weltergewichtler Javad Ramazani vom PTSV Aachen hat sich bei den Düsseldorfer Stadtmeisterschaften die Goldmedaille gesichert.Im Finale besiegte er Nasser Karimi vom BC Troisdorf. Ein Aufwärtshaken zum Kopf stoppte den Troisdorfer zu Beginn, der sichtlich, aber vom Ringrichter unbemerkt, ins Wanken geriet. Der PTSVler setzte mit einem rechten Kopfhaken nach. Karimi ging zu Boden und wurde angezählt. Der Kampf wurde wieder freigegeben und der Troisdorfer attackierte den Kaiserstädter energisch. Ramazani zeigte jedoch sein Können und fing seinen Kontrahenten mit einer harten Kombination ab. Erneut wurde Karimi angezählt, woraufhin die Troisdorfer Ecke nach einer guten Minute der ersten Runde aufgab und Ramazani zum Turniersieger erklärt wurde. Der Aachener wird in der kommenden Woche bei den Mittelrheinmeisterschaften antreten.

Im Superschwergewicht setzte sich der 15-Jährige im Finale gegen den bis dato ungeschlagenen Chamdid Aymann nach Punkten durch. „Ismet hat die ersten beiden Runden klar dominiert. In der dritten Runde hat der Gegner alles auf eine Karte gesetzt und ihn einmal richtig getroffen“, erinnert sich Kehren. „Der Sieg war aber am Ende völlig verdient.“

Nach dem Urteil zugunsten des Aacheners gab es kein Halten mehr. Der Trainer, die Eltern des Boxers und das komplette NRW-Team lagen sich in den Armen, denn durch diesen Erfolg sicherte sich die Landesauswahl auch Platz eins in der Medaillenwertung – vor Hessen und Berlin. „Ich hatte Tränen in den Augen“, räumt Kehren ein. „Wir sind alle unglaublich stolz auf Ismet.“

Nach einem Freilos im Viertelfinale besiegte Ademi zunächst in der Vorschlussrunde den amtierenden Deutschen Meister Tom Funke. Schon in der ersten Runde beendete der Ringrichter den Kampf, denn der Aachener hatte seinen Kontrahenten mehrfach nachhaltig getroffen. „Ich war vor dem Kampf etwas nervös“, gibt Ademi unumwunden zu. „Als der Gong ertönte, war ich total selbstsicher und voll fokussiert“, fügt der 1,90 Meter große Boxer hinzu.

Umso erstaunlicher, denn normalerweise boxt der Schüler der Heinrich-Heine-Gesamtschule im Schwergewicht (bis 80 Kilogramm). „Durch das intensive Training hat Ismet fünf Kilo zu viel auf die Waage gebracht, so dass wir ihn eine Klasse höher gemeldet haben“, verdeutlicht Kehren, der viele Jahre den erfolgreichen Aachener Profiboxer Adnan Serin betreute. So warteten sowohl im Halbfinale als auch im Endkampf „wahre Kolosse“ auf Ademi, wie es sein Trainer beschreibt. „Ich habe ihm gesagt, dass er intelligent boxen und sich viel bewegen muss. Diese Vorgabe hat er toll umgesetzt“, sagt der 61-jährige Coach.

Zeit, um den Erfolg zu feiern, haben die beiden nicht. Schon am Dienstag ging es nach der Schule mit einem Sparring in den Niederlanden weiter. Das Talent soll in Form bleiben, um bei der Helios-Veranstaltung „Diner Boxen in Vaals“ am 5. Mai nicht nur geehrt zu werden, sondern auch in den Ring zu steigen, falls ein Kontrahent gefunden wird. „Der ursprünglich vorgesehene Gegner hat abgesagt, nachdem er erfahren hat, dass Ismet jetzt Deutscher Meister ist“, sagt Kehren schmunzelnd.