Aachen - „Das Turnier ist ein sehr wichtiges Ereignis“

Aachen.

Schon Mitte Dezember starten die Fußball-Frauen in den Budenzauber. Bei der Vorrunde am 16. Dezember in der Stadionhalle Oberbruch werden die letzten vier Tickets für die Endrunde am 13. Januar 2018 – in der Oberbrucher Don-Bosco-Halle – vergeben.