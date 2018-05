Aachen - „Das größte Gefühl der Menschheit“

TANZEN Aachen. Eindrucksvoller kann man einen „Ausrutscher“ wohl kaum korrigieren: 30 Jahre lang gehörte die Lateinformation der Ersten Bundesliga an. Dann, im März 2017, verpasste sie um 0,5 Punkte den Klassenerhalt und stieg in die Zweite Liga ab – mit dem Versprechen, sich nach einem Jahr zurückzumelden.

Und das taten die Tänzer der FG Tanzsportzentrum Aachen/Boston-Club Düsseldorf: Sie gewannen mit ihrer schönen Choreographie „The Great Gatsby“ alle Turniere – und das mit allen Platzziffern eins, die in dieser Saison zu vergeben waren. Das hatte zuvor noch kein Aufsteiger geschafft. Morgen startet die Vorbereitung auf die neue Saison. Zeit, um mit FG-Cheftrainer Torben Bölk den Blick zurück und vor allem nach vorne zu richten.

„Das Krönchen ist gerichtet – Erste Liga, wir sind zurück“ haben Sie nach dem letzten Zweitliga-Turnier gejubelt.

Bölk: Ja, wir haben den Abstieg nicht nur korrigiert, sondern unterstrichen, dass wir nicht in die Zweite Liga gehören. Und 25 Einserwertungen waren eine Bestätigung, dass wir zum Auftakt in Düren nicht wegen des Heimvorteils gewonnen haben.

Haben Sie die Pause genossen seit dem letzten Turnier Mitte März?

Bölk: Ja, aber es hat auch etwas gefehlt. Und auch wenn wir kein Training hatten, so sind die Vorbereitungen für die neue Saison doch schon in vollem Gange.

Wird es kommende Saison eine neue Choreographie geben?

Bölk: Wir hätten auf Nummer sicher gehen und den Gatsby eindrittes Jahr tanzen können. Das wäre aber für die Tänzer zermürbend gewesen. Daher haben wir entschieden, etwas Neues zu machen. Wir sind der erfolgreichste Aufsteiger, den es bisher aus Liga zwei gibt. Da erwarten die Leute, dass man in der Ersten Liga eine neue Choreographie präsentiert.

Und? Steht das Konzept schon?

Bölk: Ich habe eine Playlist mit etwa 100 Titeln zusammengestellt, aus der ich ausgewählt habe. Das Musikkonzept steht, der Rohschnitt aus den Originaltiteln und der Rhythmus sind fertig, so dass wir jetzt die Choreographie ausarbeiten können. Es wird wieder eine Aachener Konzeption. Etwa Mitte Juni werde ich mit Heribert Leuchter ins Studio gehen und die Musik umsetzten. Heriberts ganze Kreativität ist in diesem Jahr besonders gefragt.

Und das Thema der neuen Choreographie lautet . . ?

Bölk: (lacht) Das werde ich in dieser Saison noch nicht verraten, nur so viel, es geht um das größte Gefühl der Menschheit . . .

. . . die Liebe?

Bölk: (zwinkert) Das haben Sie gesagt. Ich sage nur, die Musik ist sehr schön und gefühlvoll, bringt aber auch viel Dynamik mit und baut Druck innerhalb der Choreographie auf. Man kann mit diesem Thema viele verschiedene Emotionen zeigen. Die Musik ist recht modern, aber darunter sind keine One-Hit-Wonder. Es ist eine gute Mischung geworden, ich zumindest bin begeistert. Auf jeden Fall ist es anders als alle Jahre zuvor.

Wird es wieder wie für Aachen üblich ein geschlossenes Thema?

Bölk: Ja, aber anders als beim Gatsby. Da war ja auch die Musikauswahl in sich geschlossen. Es gab einen Soundtrack, aus dem wir uns bedient haben. Jetzt habe ich frei Titel zu dem Thema gewählt.

Und wie weit sind Sie mit der Choreographie?

Bölk: Der Anfang steht schon. Der Einmarsch noch nicht, aber der wird sicher gefühlvoll und führt in die Geschichte ein. Da man im Einmarsch ja frei ist, werde ich mich sicher wieder von anderen Tanzstilen „fremdinspirieren“ lassen und auch Workshops dazu einbauen. Mit dem Gong zum Start der eigentlichen Choreographie möchte ich einen Kontrast haben. Ich gehe diesmal neue Wege.

Neue Wege?

Bölk: Ich beziehe das Team mehr in die Vorbereitungen ein. Ich habe drei Gruppen gebildet, Musik, Choreographie und Look, denn Outfit gehört wesentlich dazu. In jeder Gruppe sind vier bis sechs Tänzer, mit denen ich mich zusammensetzen werde. Ich möchte das Team mehr einbinden, will, dass die Tänzer sich einbringen.

Mit welchen Hintergedanken?

Bölk: Ich verspreche mir davon eine hohe Identifikation und zusätzliche Motivation. Wir haben viel Arbeit vor uns, bis wir am 10. November bei der DM in Braunschweig aufs Parkett gehen. Alle sollen sagen, das ist unser Ding.

Das wirft natürlich die Frage auf, steht das Team? Traditionell gibt es ja am Saisonende oft Wechsel.

Bölk: Wir haben nur zwei Abgänge, Tom Strauchen, der mit dem letzten Zweitliga-Turnier sein 130. Turnier tanzte und seine Karriere beendete, und Vera Rogga. Jan Oberpenning absolviert zudem ein Auslandssemester und wird erst nach der DM zu uns stoßen. Es erleichtert natürlich das Arbeiten, dass der Kader weitgehend zusammenbleibt, da kann man drauf aufbauen. Es ist einfacher, einige neue Tänzer in ein bestehendes Gefüge einzubauen, als mit vielen immer wieder neu anzufangen.

Wobei Sie auch als Psychologe gefordert sind? In der Bundesliga wird das Team als Aufsteiger nicht erneut alles gewinnen.

Bölk: Ich denke, dass viele aus der Euphorie heraus geblieben sind, dass wir mit fünf Mal der Platzziffer eins dominiert haben. Man hat gesehen, was für ein Potenzial diese Formation hat, das hat sie mit konstanten Leistungen unterstrichen. Aber ich habe auch ganz klar in der Abschlussbesprechung der vergangenen Saison gesagt, dass die kommende eine ganz andere physische und psychische Belastung werden wird. Wir müssen härter trainieren, zudem haben wir weniger Zeit, da wir schon zur DM im November und nicht erst zur Bundesliga im Januar fertig sein müssen. Dazu kommt der Druck, denn der Großteil meines Teams hat noch keine DM oder Erste Bundesliga getanzt. Das wird eine ganz andere Belastung.

Wann geht es denn mit dem Training wieder los?

Bölk: Morgen, an Christi Himmelfahrt. Da haben wir ab 11 Uhr ein offenes Training in den Räumen des Boston-Clubs in Düsseldorf. Offen deshalb, weil wir uns freuen, wenn weitere Tanzbegeisterte zu uns stoßen. Ich möchte gerne einen größeren Kader haben. Jeder, der weiß, was es bedeutet, ein Ziel zu haben und es zu verfolgen, ist herzlich willkommen.

Wer unterstützt Sie im Training?

Bölk: Marion Kegenhoff wird wie im vergangenen Jahr mit mir als Co-Trainerin arbeiten.

Und wie geht es weiter?

Bölk: Wir trainieren ab jetzt durchgehend, starten mit ein- bis zwei Mal in der Woche, doch schon Mitte Juni wird drei Mal in der Woche trainiert, in der heißen Phase dann sogar vier Mal und jedes Wochenende komplett. Ab Mitte September herrscht komplette Urlaubssperre, ich erwarte das ab dann bis zur DM alle Tänzer parat stehen. Die Urlaube sollen möglichst im Juni/Juli genommen werden. Die letzte Phase startet mit einem Trainingslager rund um den 3. Oktober, wo wir von Dienstag bis Sonntag zusammen sein werden. In der heißen Phase müssen Formation und Choreographie den letzten Schliff bekommen.

Wird es vor der DM eine Präsentation der Choreographie geben?

Bölk: Ja, die neue Choreographie samt der neuen Klamotten feiern sozusagen Weltpremiere am 3. November. Da werden wir bei der Welttanzgala in Baden-Baden auftreten.

Apropos Klamotten, wie und in welcher Farbe werden die Kleider sein? Ihre Vor-Vorgängerin Frau Petra Heiduk sagte immer, dass die Farbe etwas ausdrücken soll.

Bölk: Das sehe ich genauso, die Farbe ist ein klares Signal. Ich habe zwar schon etwas sozusagen vor meinem geistigen Auge, aber da ist noch nichts entschieden. Ich möchte mich auch erst mit den Tänzern, die sich um den Look kümmern, zusammensetzen. Und Michael Klinkhammer, der seit vielen Jahren unsere Kleidung entwirft und produziert, hat auch viel Erfahrung und immer gute Ideen. Auf jeden Fall werden wir das Team – wie von Aachen gewohnt – wieder sehr elegant auf die Fläche schicken.

Mit welchem Ziel gehen Sie in die Bundesliga?

Bölk: Ganz klar wollen wir uns wieder in der Bundesliga etablieren, peilen einen Platz im gesicherten Mittelfeld an, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Das wird nicht einfach werden.