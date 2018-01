Aachen - Daniel Formberg tritt Erbe von Helge Hohl an

Fußball Aachen. Dass Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist, ist kein Geheimnis. Wie schnell es manchmal gehen kann, hat Helge Hohl dann aber doch überrascht. Der junge Übungsleiter des Landesligisten Hertha Walheim hatte sich auf den vakanten Cheftrainerposten beim Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach beworben.

Vergangene Woche fanden erste Gespräche statt, die so gut liefen, dass der 26-Jährige am Freitag einen Aufhebungsvertrag in Walheim und ein neues Arbeitspapier in Bergisch Gladbach unterzeichnete. Am Samstag verabschiedete sich Hohl von seiner alten Mannschaft, um bereits am Montag seine neue zu trainieren . . .

„Das ging alles sehr schnell“, weiß Hohl, der sich die Chance aber nicht entgehen lassen wollte, den Mittelrheinligisten zu trainieren. Denn: „Der SV Bergisch Gladbach ist einer der wenigen Vereine im Fußballverband Mittelrhein, der zu mir passt, wie die Faust aufs Auge. Ich bin sehr froh, dass mir die Verantwortlichen der Hertha keine Steine in den Weg gelegt haben.“

Für Walheims Teammanager Dirk Benoit war es „absehbar, dass Helge irgendwann den nächsten Schritt gehen wird. Dass der Zeitpunkt für uns nicht optimal ist, ist klar.“ Heute, im ersten Testspiel des Jahres gegen den Bezirksligisten Alemannia Mariadorf (19.45 Uhr), wird Daniel Formberg an der Seitenlinie stehen – und das wird auch nach der Wintervorbereitung so sein. Der bisherige Co-Trainer der Hertha wurde befördert, Unterstützung erhält er von Marcel Hilgert.

Eingeschlagenen Weg fortführen

„Wir sind absolut überzeugt davon, dass die beiden den von Helge eingeschlagenen Weg weiterführen werden“, sagt Benoit. Vorerst bis Saisonende werden Formberg und Hilgert die erste Mannschaft anleiten, „unser Wunsch ist es aber, mit dem Trainerteam langfristig zusammenzuarbeiten“, erklärt der Teammanager.

Die Zusammenarbeit mit dem ambitionierten Hohl, der die Trainer A-Lizenz besitzt, dauerte mehr als vier Jahre. „Vier Jahre, in denen Helge viel bewegt hat“, betont Benoit. Zuerst im Junioren-, dann im Seniorenbereich. Für die Möglichkeit, mit 23 Jahren als Trainer in der Landesliga zu arbeiten, ist der 26-Jährige seinem ehemaligen Verein „sehr dankbar“. Dass es zu einem baldigen Wiedersehen mit Walheim kommt, hält Hohl nicht für ausgeschlossen. „Ich würde dem Team den Aufstieg in die Mittelrheinliga gönnen. Dann würde ich die Jungs in der kommenden Saison schnell wiedersehen.“