Aachener Ultraläufer Collet in China: „Wie ein persönlicher Sieg“

Aachen/Yunnan.

André Collet hat schon viele Läufe in seinem Leben bestritten. „Und jedes Rennen ist auf seine Art hart“, sagt der 46-Jährige. Was ihn jedoch beim „Fuxian Lake Highland Ultramarathon“ in der chinesischen Provinz Yunnan erwartete, stellte eine ganz besondere Probe für Körper und Geist dar.