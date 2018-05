Aachen - Aachener Rugby-Talent Eric Marks trifft mit Nationalteam auf Portugal

Rugby Aachen. Der gebürtige Aachener Eric Marks ist das deutsche Rugbynachwuchstalent schlechthin. Seine Anfänge machte er beim Rugby Club Aachen, mittlerweile spielt er in der U 22-Auswahl des französischen Erstligisten Stade Rochelais.

WM-Chancen durch Versöhnung? Die Wild Rugby Academy (WRA), die von „Caprisun“-Besitzer Hans-Peter Wild 2007 gegründet wurde, war jahrelang der sportliche Motor der deutschen Rugbynationalmannschaft. Sie bot dem Deutschen Rugbyverband (DRV) professionelle Trainingsmöglichkeiten und finanzielle Unterstützung. Sie stellte den Großteil der Nationalspieler. Nach einem Streit mit dem DRV zog die WRA alle Spieler, die bei ihr unter Vertrag stehen, ab – darunter auch Ex-Nationaltrainer Kobus Potgieter. Dadurch verlor das Team sportlich an Boden und seitdem auch alle Spiele. Zur Zeit laufen Gespräche zwischen WRA und DRV, ob eine weitere Zusammenarbeit sinnvoll ist. Einigen sich die beiden Beteiligten, könnte das Team sogar noch den Sprung zur WM 2019 in Japan schaffen.

Im Interview mit Tyrone Schwark spricht er über die aktuelle Entwicklung im deutschen Rugbysport, eine kuriose Talfahrt mit der Nationalmannschaft und seine persönlichen Ziele.

Sie sind vor ein paar Monaten 21 Jahre alt geworden. Ab jetzt könnten Sie in Frankreich einen Profivertrag unterschreiben. Gab es schon Post vom Verein?

Marks: Bis jetzt noch nicht. Aber ich habe noch bis zum kommenden Jahr einen Vertrag für die U 22-Mannschaft. Den möchte ich wahrnehmen, denn dann habe ich drei Jahre in der französischen Nachwuchsliga gespielt. Das bedeutet auch, dass ich ein sogenannter JIFF-Spieler werde. Das sind wichtige Spieler für die Profiteams: Eine Mannschaft muss eine bestimmte Anzahl solcher JIFF-Spieler haben. So würden meine Chancen auf einen Profivertrag steigen.

Während des jüngsten Spiels der Nationalmannschaft sind Sie sogar als Kapitän aufgelaufen. Gefällt Ihnen diese neue Rolle?

Marks: Sie gefällt mir sehr gut. Es ist eine gute Möglichkeit, weiter an mir zu arbeiten. Natürlich ist es eine große Ehre, das Nationalteam als Kapitän anzuführen. Ich muss aber auch sagen: Der Großteil der Spieler ist zwar älter als ich, aber ich habe auch schon viele Spiele für die Nationalmannschaft bestritten. Ich bin momentan einer der erfahrensten Spieler.

Beim Spiel Deutschland gegen Portugal am 9. Juni geht es um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2019 in Japan und nicht um den Abstieg, wonach es lange aussah...

Marks: Eigentlich hätten wir gegen Portugal gegen den Abstieg gespielt. Dann kam aber raus, dass einige Nationen Spieler eingesetzt haben, die gar nicht spielberechtigt waren. Nach langem Hin und Her wurden Spanien, Belgien und Rumänien Punkte abgezogen. Wir sind jetzt Europa-Zweiter und spielen daher um einen WM-Platz.

Freuen Sie sich über diese neue Chance?

Marks: Natürlich ist das nicht der schönste Weg. Wir fühlen uns aber in der Lage, gegen Portugal zu spielen und zu gewinnen. Wir würden natürlich alles, ob es ein Spiel um einen Abstieg oder einen WM-Platz ist, lieber sportlich entscheiden.

Sie werden in Deutschland spielen. Ist das ein Vorteil?

Marks: Definitiv. Heimspiele sind immer ein Vorteil. Wir haben regelmäßig 2000 bis 3000 Zuschauer in den Stadien. Unser Spitzenwert lag sogar bei 8000 Zuschauern. Leider ist die Rugbygemeinde zur Zeit gespalten. Trotzdem steht ein Großteil hinter der Nationalmannschaft.

Inwiefern gespalten?

Marks: Uns fehlen viele Spieler, die nicht auflaufen dürfen. Die Streitigkeiten zwischen dem deutschen Verband (DRV) und unserem ehemaligen Hauptsponsor sind noch nicht geklärt. Dabei wären die Spieler, die durch die Wild Rugby Academy (WRA) abgestellt werden, in unserer jetzigen Situation besonders wichtig. Man kann die Qualität der Spieler auch im Vereinswettbewerb sehen. Dort haben sie zuletzt die Europa League des Rugbys erreicht – als erste deutsche Mannschaft überhaupt.

Was muss sich konkret wieder ändern?

Marks: Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man kann sich einigen und einen Kompromiss eingehen. Das wäre mir natürlich am liebsten, weil wir so wieder in naher Zukunft professionelle Strukturen aufbauen können. Oder wir müssen bei null anfangen. Dann müssen aber auch alle Beteiligten die Erwartungen runterschrauben. Es müsste eine komplett neue Organisationsstruktur aufgebaut werden. Und das braucht Zeit.

Zeit, die das Team eigentlich nicht hat . . .

Marks: Im Endeffekt werden wir Spieler auch darunter leiden. Da, wo wir heute stehen, das ist das Resultat aus den vergangenen zehn Jahren. Daran haben wir alle hart gearbeitet.

Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich WRA und der DRV aufgrund der neuen Situation einigen werden?

Marks: Ich bin zuversichtlich, dass es eine Einigung geben wird. Wenn man so eine zweite Chance wie diese bekommt, wäre es unverantwortlich gegenüber dem deutschen Rugby, insbesondere den Spielern und Trainern, die jahrelang daraufhin gearbeitet haben.

Sollten Sie gegen Portugal gewinnen, steht noch Samoa im Weg. Wie wären da Ihre Chancen?

Marks: Samoa ist natürlich ein anderes Kaliber. Physisch stark, technisch stark. Aber wenn wir uns konzentriert vorbereiten und den Gegner analysieren, können wir auch das schaffen. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir vermeintliche Favoriten schlagen. Voraussetzung ist, dass alle verfügbaren Spieler dabei sein können. Wir sollten jetzt aber Schritt für Schritt gehen. Erst wartet Portugal.

Sollten Sie sich nicht qualifizieren, haben Sie ja noch einige Jahre im Nationaldress . . .

Marks: Wenn man das so sieht, dann habe ich auch noch Chancen auf die Weltmeisterschaft 2023 oder 2027. Aber ich muss sagen, dass mich die momentane Situation schon belastet. Gerade nach der EM, bei der wir sogar Rumänien schlagen konnten. Wir wussten, wie gut wir drauf waren, da hat fast alles funktioniert. Wenn ich jetzt, ein Jahr später, den Unterschied sehe, kann ich gar nicht glauben, was so alles passiert ist. Unglaublich.

Was ist denn der größte Unterschied zum Rugby in Frankreich?

Marks: In Frankreich gehört Rugby zu den Topsportarten. Die Organisation ist meilenweit besser. Auch die Jugendarbeit wird professioneller aufgezogen. Ab der U 16 gibt es bereits Auswahlteams und Sportinternate. Dadurch gibt es auch eine größere Auswahl an Spielern für die Vereine. In Deutschland muss man noch um jeden Jugendspieler kämpfen.

Was ist neben der WM-Teilnahme Ihr nächstes großes Ziel?

Marks: Mein Ziel ist und bleibt es, Profi zu werden. Es würde mir auch nichts ausmachen, wenn es nicht direkt für die erste Liga reicht und ich anfangs in der zweiten Liga spiele. Ich werde aber hart daran arbeiten, dass ich es direkt schaffe.

Und der Ausklang Ihrer Karriere findet dann in Deutschland statt?

Marks: Wer weiß, was Rugby in zehn Jahren in Deutschland erreicht hat. Das hängt auch von den aktuellen Entscheidungen ab. Aber vielleicht gibt es ja dann auch hier professionellere Strukturen. Dann könnte ich mir vorstellen, wieder in Deutschland zu spielen.

Auch in Aachen?

Marks: Ich bin mit dem RC Aachen sehr verbunden. Es ist immer wieder schön, zurückzukommen. Ich werde natürlich nicht ausschließen, auch noch einmal in Aachen zu spielen.