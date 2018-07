Aachen - Aachener Hockey-Frauen zwischen Kantersiegen und großem Bangen

Hockey Aachen. Mit einem Torverhältnis von 116:5 feierten die Frauen des Aachener Hockeyclubs den ersten Platz der Gruppe A in der Verbandsliga der abgelaufenen Hockey-Feldsaison.

So klar dies auch klingen mag, so eng war der Kampf um die Tabellenspitze und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga. Denn sowohl die Aachenerinnen als auch die Zweite Mannschaft des RTHC Leverkusen sammelten bis zum Schluss 38 Punkte. Am Ende entschied das bessere Torverhältnis über den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse. Auch, weil beide Begegnungen der zwei Topteams unentschieden endeten.

„Hundert Tode“

„Das waren Spiele, während denen man als Trainer hundert Tode stirbt“, sagt Moritz Kirschmann, der das AHC-Team seit zwei Jahren coacht. Doch am Ende atmete er auf. Sein Fazit der Saison falle durchweg positiv aus, so Kirschmann. Und das sage er auch in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender für die anderen Teams – beide Männermannschaften hielten ihre Klasse (Ober- und Verbandsliga).

Nur die Reserve der Frauen fiel heraus: Sie stieg mit null Punkten aus der anderen Verbandsligagruppe ab. „Nicht so schlimm“, sagt Kirschmann. „Es war für uns schon ein Erfolg, endlich wieder zwei Teams bei den Frauen stellen zu können.“ Einigen jungen Spielerinnen konnte das vierköpfige Trainerteam so Spielpraxis geben. „In der nächsten Saison haben wir dann auch nicht das Problem, Spielerinnen auf die Teams zu verteilen.“

Damit meint er: In der gleichen Liga dürfen sie nicht für zwei Teams spielen. Durch den Auf- bzw. Abstieg ist Kirschmann personell etwas flexibler. Flexibel sollten seine Spielerinnen auch mental sein. Denn ganz so einfach wie teilweise in der Verbandsliga werde es nicht werden, warnt Kirschmann. Ein lockerer 10-, 12- oder 19:0-Sieg wird wohl in der kommenden Saison nicht mehr drin sein.

„Jedes Team spielt mindestens auf unserem Level“, sagt er. „Oft wird die bessere Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden.“ Er weiß, wovon er spricht, denn als Verteidiger ist er selbst für die Männer in der Oberliga aktiv. Trotzdem ist er sicher, dass seine Mannschaft die Umstellung schaffen wird. „Das Team war sehr sehr hungrig auf Siege und nie wirklich zufrieden.“ Das soll sich auch in der Oberliga nicht ändern.

Nur den eigenen Spielstil werden sie etwas an die besseren Gegner anpassen müssen. „Wir spielen kein destruktives Hockey. Heißt: Wir wollen den Ball haben, den Gegner anpressen und unser offensives Spiel durchsetzen“, sagt Kirschmann. Ändern will man dies grundsätzlich nicht, „aber wir werden gegen den einen oder anderen Gegner auch öfter mal tiefer stehen müssen“.

Auch wenn es noch kein Punkteziel gibt: „Wir müssen einige andere Teams hinter uns lassen.“ Denn Kirschmanns Blick geht schon über die nächste Saison hinaus. „Wir wollen uns mittelfristig in die Regionalliga hochspielen“, sagt er. Ein zusätzliches Ziel sei auch der Aufstieg in die Oberliga für die kommende Hallensaison.

Eines der wenigen Dinge, die Kirschmann gerne etwas verbessert haben möchte, sind die Zuschauerzahlen: „Da könnten noch ein paar mehr kommen, nur gegen Leverkusen waren es etwa 100 Zuschauer. Ansonsten fehlt es da noch ein bisschen an Anerkennung.“

Momentan hat das Team frei, und „es wurde auch schon ordentlich gefeiert“. Die Vorbereitung wird dann in zwei Wochen beginnen, denn der Saisonstart im September rückt auch nach der ganzen Freude einer Meisterschaft schnell näher.