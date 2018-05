Aachen - Fußball-WM 2018: Der vorläufige deutsche Kader

Aachen. Vom 14. Juni bis zum 15. Juli wird in Russland der neue Weltmeister gesucht. Deutschland will seinen Titel verteidigen, sich den fünften Stern sichern und mit Brasilien gleichziehen. Wir zeigen, mit welchen Jungs Joachim Löw voraussichtlich zur WM 2018 reist.

Der Trainerstab

Nach der Heim-WM 2006 übernahm Jürgen Klinsmanns Co-Trainer Joachim Löw die Verantwortung. Zu diesem Zeitpunkt rechneten sicher nicht viele damit, dass der im Schwarzwald geborene Trainer zu einem der erfolgreichsten Nationaltrainer aufsteigen sollte: Vize-Europameister 2008, Halbfinaleinzug bei den Europameisterschaften 2012 und 2016, Weltmeisterdritter 2010 und als Krönung der Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. In Vorbereitung auf die diesjährige WM konnte seine Mannschaft 2017 zudem den Confederations Cup gewinnen. Unabhängig vom Verlauf des Turniers in Russland wird der DFB den Weg mit Löw fortführen. Im Rahmen der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders am 15. Mai wurde die Vertragsverlängerung bis 2022 verkündet.

Ihm zur Seite stehen Thomas Schneider und Marcus Sorg als Co-Trainer und Andreas Köpke als Torwarttrainer, der beim WM-Sieg 1990 im Kader war und 1996 als Stammtorhüter mit dem DFB-Team Europameister wurde.

Das Tor

Den 18. September 2017 wird Manuel Neuer so schnell nicht vergessen. Im Training verletzte sich der Torwart des FC Bayern München am linken Fuß. Es folgte eine Operation und eine lange Leidenszeit. Der Kapitän des Rekordmeisters und der Nationalmannschaft kehrte erst vor dem 31. Spieltag der Bundesliga zurück ins Mannschaftstraining und bestritt in der Saison 2017/18 keine Partie mehr. Über einen möglichen Einsatz wurde immer wieder diskutiert, vor allem im Hinblick auf die anstehende Weltmeisterschaft in Russland.

Im Kern ging es um die Fragen: „Kann Jogi Löw einen Torwart nominieren, der fast ein Jahr lang keine Spielpraxis sammeln konnte?“ und „Kann Jogi Löw den weltbesten Keeper zuhause lassen?“. Vorläufig ist Manuel Neuer erst einmal dabei. Jogi Löw wird sich ganz genau anschauen, ob und wie Neuer dem Team am besten helfen kann. Und mit Marc-André ter Stegen hat Löw einen sicheren Rückhalt in der Hinterhand. Der Torwart in Diensten des FC Barcelona hat eine überragende Saison gespielt, ist in Spanien Meister und Pokalsieger geworden und absolute Stammkraft.

Mit Bernd Leno und Kevin Trapp hat Löw noch zwei weitere Torhüter in den vorläufigen Kader berufen. Sollte Neuer mit nach Russland fliegen, dürfte die Luft für Kevin Trapp, der bei seinem Klub Paris St. Germain den Status als Nummer Eins verloren hat, eng werden.

Die Abwehr

Mats Hummels, Jérôme Boateng und Joshua Kimmich bilden den Kern der Abwehr. Die drei Münchener spielen in Jogi Löws Planungen eine zentrale Rolle. Die Position links dürfte an Jonas Hector gehen. Der Kölner, der seinem Klub auch in der kommenden Zweitligasaison die Treue halten wird, ist zwar ein DFB-Spätstarter - er absolvierte erst im November 2014 mit 24 Jahren sein erstes Länderspiel, ohne jemals in einer Jugendauswahl gespielt zu haben - konnte sich aber in den vergangenen Jahren seinen Stammplatz erarbeiten.

Druck macht ihm Marvin Plattenhardt von Hertha BSC. Der Wahl-Berliner ist seit dem vergangenen Sommer regelmäßig in Löws Nominierungen zu finden. Mit Süle, Tah und Ginter stehen dem Bundestrainer weitere Stammkräfte aus der Bundesliga zur Auswahl.

Das Mittelfeld

Thomas Müller, Toni Kroos, Marco Reus und die Liste könnte ewig weitergehen. Um das Mittelfeld der deutschen Mannschaft wird Jogi Löw von der ganzen Welt beneidet. Hier hat der Bundestrainer die Qual der Wahl.

Vor allem auf Marco Reus wird in den Tagen bis zur endgültigen Nominierung gut aufgepasst. Der Tempodribbler von Borussia Dortmund glänzte bei den vergangenen großen Turnieren stets mit Abwesehenheit, Verletzungen zwangen ihn immer wieder aufs Neue zu ungewollten Fußballpausen im Sommer.

Dieses Schicksal ereilte nun Serge Gnabry. Der Mittelfeldmann der Bayern spielte als Leihgabe bei der TSG Hoffenheim in der Bundesligarückrunde groß auf, muss nun aber verletzungsbedingt passen.

Das Duo André Schürrle und Mario Götze sorgte 2014 für den Gänsehautmoment. Schürrle setzte sich auf der linken Seite durch, Flanke nach Innen, Tom Bartels schrie „Mach ihn!“ und Götze machte ihn. Deutschland schlug Argentinien durch den Treffer mit 1:0 und sicherte sich den vierten Stern. Doch beide konnten auf der Erfolgswelle nicht lange reiten. Beide sind mittlerweile (wieder) in Dortmund beschäftigt, die abgelaufene Saison zählt aber sicher nicht zu ihren Karriere-Highlights. Persönlich fiel es Jogi Löw sicher nicht leicht, sportlich ist die Nicht-Nominierung der beiden aber nachvollziehbar.

Dafür stehen mit Brandt und Sané zwei junge Talente im vorläufige Aufgebot, die bei Bayer Leverkusen und Manchester City in dieser Spielzeit ihr Können unter Beweis gestellt haben und durchaus mehr als Alternativen sein können.

Der Sturm

Timo Werner ist gesetzt. Der Stürmer von RB Leipzig sorgte bereits beim Confed-Cup im vergangenen Jahr für Furore und sicherte sich mit drei Toren und zwei Vorlagen den „Goldenen Schuh“ . Der 22-Jährige, der beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde, ist schnell, ballsicher und abschlussstark. Spannend wird die Entscheidung um den zweiten Stürmerplatz im Team.

Jogi Löw lässt in der Regel nur mit einer Spitze spielen, als Ersatz könnte Mario Gomez mitfahren. Sandro Wagner wurde überraschenderweise nicht in den vorläufigen Kader berufen, dafür aber Freiburgs Nils Petersen.

Der Stürmer aus dem Breisgau ist in der abgelaufenen Bundesligasaison mit 15 Toren der treffsicherste Deutsche gewesen, hat bislang aber noch kein Länderspiel für die A-Mannschaft bestritten. Dafür war er 2016 Teil des Olympia-Kaders, der die Silbermedaille gewann. Mit sechs Toren wurde er zudem Torschützenkönig des Turniers.

Mario Gomez hingegen wechselte im Winter vom kriselnden VfL Wolfsburg zurück in die Heimat nach Stuttgart. Die Schwaben spielten unter Trainer Tayfun Korkut eine hervorragende Rückrunde und beendeten die Saison auf dem siebten Platz - auch dank acht Treffer von Mario Gomez.

Hinweis: Die Angabe "DFB-Debüt" bezieht sich auf das erste Spiel für die A-Mannschaft. Spiele für die Jugendauswahlen oder Olympiamannschaften wurden nicht berücksichtigt.