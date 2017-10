Beeck kann Viktoria Köln nicht Paroli bieten: 0:7

Köln. Gegenwehr war an diesem grauen Oktober-Nachmittag ein Fremdwort – zumindest auf Gästeseite. Zu brav, zu weit weg von den Gegenspielern bestaunte Aufsteiger FC Wegberg-Beeck die Künste von Viktoria Köln.

Mehr zum Thema

Der Meister der vergangenen Regionalliga-Saison ließ vor 821 Zuschauern im Sportpark Höhenberg von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer zum Schluss jubeln würde. 7:0 (2:0) siegten die Gastgeber. „Wir waren heute nicht in der Verfassung, dem Gegner Paroli zu bieten. Das Spiel müssen wir schnell abhaken“, sagte FC-Teamchef Friedel Henßen.

Eindeutig steckten den Gästen, im Gegensatz zu Köln noch echte Amateure sind, aber auch die beiden Englischen Wochen mit dem kräftezehrenden Pokalspiel am Dienstag bei Borussia Freialdenhoven in den Beinen. Erst 2:15 Minuten waren auf der Uhr runtergelaufen, da rappelte es schon im Beecker Tor: Beinahe mühelos setzte sich Timm Golley durch, schob - von der Abwehr der Gäste nicht behindert, eher beobachtet – zur frühen Führung ein.

Das war zu einfach, von der Gegenwehr, die Beeck noch gegen Rödinghausen gezeigt hatte, war nichts zu sehen. Während Wegberg-Beeck Phase eher zögerlich in die Zweikämpfe ging, setzten die Kölner sich energisch durch, eroberten immer wieder den Ball frühzeitig und schalteten schnell um. Erst in Minute 8 rückte der Gast erstmals bis zum Viktoria-Strafraum vor – gefährlich war das nicht.

Ganz anders ein Konter von Golley (12.), dessen Schuss der herausgelaufene Zabel abwehrte. Nur zwei Minuten später verzog Golley freistehend nach einer präzisen Flanke von Simon Handle, der sich links durchgesetzt hatte. Und noch einmal Golley (18.), doch diesmal war Sascha Tobor zur Stelle. Nur zwei Minuten später ließ Handle aber Danny Fäuster aussteigen – 2:0. Minute 21 – der erste Schuss der Gäste aufs Kölner Gehäuse, doch Keeper Sebastian Patzler hatte beim Schuss von Nico Czichi keine Mühe.

Eine Flanke von Joshua Holtby (28.) wurde abgewehrt, die folgende Ecke klärte Patzler. Danach plätscherte die Partie bis zum Halbzeitpfiff dahin. Nach der Pause brachte Henßen überraschend Sahin Dagistan, der nach einer Muskelverhärtung nur Lauftraining gemacht hatte. Ecke Beeck – Balleroberung, ein schneller Konter mit Pass von Kevin Holzweiler auf Handl, doch der herausstürmende Zabel ging mutig dazwischen (52.).

Chancenlos war beim Schuss von Holzweiler (55.) zum 3:0, Marius Müller hatte ihn ohne Gegenwehr passieren lassen. Vor dem 4:0 bestaunten die Beecker nur noch die Künste der Kölner: Golley flankt auf Wunderlich, der in Seelenruhe und völlig unbedrängt in den links oben in den Winkel zum 4:0 (65.) traf.

Und so ging es weiter, ohne Gegenwehr erhöhte Holzweiler (67.), der in der 73. Minute für Golley auflegte, der aus 20 Metern durch die reglose Beecker Abwehr hindurch auf 6:0 erhöhte. Und dann durfte noch einmal Handle, der nach einer Vorlage des Baesweilers Marc Brasnic auf 7:0 (85.) erhöhte.