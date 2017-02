Weinzierl ist beeindruckt von seinen Schalkern

Noch etwas müde, aber glücklich traten die Profis des FC Schalke 04 den Rückweg von der gelungenen Dienstreise nach Thessaloniki an. Wenige Stunden zuvor war „La Ola“ über die Gästetribüne im Hexenkessel von Paok Saloniki geschwappt. Die Revier-Fußballer feierten mit ihren Fans fröhlich den 3:0-Coup im Toumba-Stadion.

Der Einzug in die Runde der besten 16 Teams in der Europa League dürfte nur noch Formsache sein. „Wie wir das gemacht haben, fand ich sehr beeindruckend“, sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl. In Köln wird auch Nabil Bentaleb nach überstandenem Magen-Darm-Virus wieder dabei sein.