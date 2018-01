Köln - Ein Remis, das weiter Auftrieb geben soll

Köln.

Stefan Ruthenbeck weiß ganz gut, was ein Abwehrspieler zu tun hat, er war ja selbst einer, als er noch Fußball gespielt hat. Profi ist er nicht geworden, aber er hat in der Oberliga gespielt, immerhin. Mittlerweile ist Ruthenbeck Trainer des 1. FC Köln, aber nach dem Heimspiel gegen den FC Augsburg schlüpfte er noch mal in seine alte Rolle: Ruthenbeck wurde zum Verteidiger.