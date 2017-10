Köln.

An diesem 21. Mai hat sich beim 1. FC Köln niemand auch nur ansatzweise vorstellen können, wie viele Sorgen die Europa League dem Verein bereiten würde, im Gegenteil. An diesem Tag hatten der FC und seine Fans ja die Rückkehr in den Europapokal nach 25 Jahren gefeiert, die Vorfreude war riesig. Und jetzt? Die Auftritte in der Europa League sind irgendwie zur lästigen Pflicht geworden.