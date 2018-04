Köln - Der 1. FC Köln gibt den Widerstand nicht auf

Köln.

Eine Viertelstunde vor dem Ende erhob sich noch einmal das gesamte Kölner Publikum, die Leute spürten, dass ihre Lieblingsmannschaft nun ganz dringend Hilfe brauchte, um die nun wirklich allerletzte halbwegs realistische Chance auf den Verbleib in der Bundesliga zu wahren. Hingebungsvolle Gesänge schwollen an, sie benötigten zwei Tore, um den 1:2-Rückstand in einen Sieg zu verwandeln, doch das Aufbäumen reichte nur zu einem weiteren Treffer.