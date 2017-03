Im Rennen um Europa hat sich nichts verändert

Der 1. FC Köln hat seit vier Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen, er hat die vergangenen beiden Partien gegen die Top-Klubs aus Leipzig und Bayern sogar klar verloren, aber im Kampf um einen Europapokalplatz hat sich nicht viel geändert.

„Wir sind seit gefühlt sechs Monaten Siebter, egal, was wir machen“, sagt Peter Stöger, Kölns Trainer. Dieser siebte Platz würde die Qualifikation für die Europa League bedeuten, wenn der DFB-Pokalsieger am Ende der Saison in der Liga unter den ersten sechs Teams steht.

Freiburg ist nun punktgleich mit dem FC; von hinten hat sich auch Mönchengladbach bis auf einen Punkt herangeschoben. Wenn Köln den Traum von Europa am Leben erhalten will, muss das Team am Samstag in Ingolstadt und in den drei Heimspielen gegen die Konkurrenten Berlin, Frankfurt und Gladbach punkten.