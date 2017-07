Traditionskutschen feiern am Soerser Sonntag Premiere

Aachen. Die Voltigierer voltigieren wieder. Seit Freitag. Für alle CHIO-Experten ist damit klar: Das Weltfest des Pferdesports hat begonnen. Für die meisten anderen, vor allem aber für die Öcher beginnt das Turnier erst in zwei Tagen: am Soerser Sonntag.

Der traditionelle kostenlose Publikumstag ist seit seiner Einführung zum 100-jährigen Bestehen des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) 1998 für die meisten Aachener „der“ Eröffnungstag des Reitturniers – der offiziellen Eröffnungsfeier am Dienstag und des vorgezogenen Voltigierprogramms zum Trotz.

Und so erwartet der ALRV wieder mehrere zehntausend Besucher in der Soers. Neben der geöffneten Zeltstadt mit rund 200 internationalen Ausstellern wird ein kunterbuntes Showprogramm für die ganze Familie angeboten. Und mittendrin sind auch die „Nachrichten“ vertreten mit einem umfangreichen Interviewprogramm samt Gewinnspiel auf der Bühne des Medienzentrums des Medienhauses Aachen unmittelbar neben der Haupttribüne des Springstadions. Um 12 Uhr geht‘s dort los.

Eine halbe Stunde vorher, um 11.30 Uhr, beginnt allerdings schon der ökumenische Gottesdienst im Dressurstadion. Ab 13 Uhr geht‘s anschließend weiter auf dem Abreiteplatz mit einem abwechslungsreichen Programm: Eine Rassenparade, darunter Deutsche Reitponys, töltende Isländer und Friesen, eine Show mit Pferden und Falken, ein Mini-Traber-Rennen, spannende Einblicke in das Training von Fahrpferden mit dem viermaligen Weltmeister und 13-maligen Deutschen Meister Michael Freund und Dog Agility mit Europameisterin Christina Kuko.

Für die kleinen Gäste gibt es Ponyreiten, Kinderschminken, die Spiele- und Aktionsanhänger der Rheinischen Landjugend sowie der Besuch des CHIO-Maskottchens Karli. Karli bekommt in diesem Jahr außerdem Gesellschaft von der kultigen Maus aus der „Sendung mit der Maus“. Und am Medienzentrum wartet das Medienhausmaskottchen Karlo Clever auf die jungen Leserinnen und Leser.

Im Rahmen der Charity-Kooperation „Aktion Glücks-Bringer“ werden sich am Soerser Sonntag außerdem die vier Therapiehöfe aus der Region präsentieren. Zudem werden Spendensammler auf dem gesamten Turniergelände für diese Aktion sammeln.

Gespanne auch in der Innenstadt

Eine Premiere gibt‘s auch: Denn erstmals wird am Soerser Sonntag das „Internationale Turnier für traditionelle Anspannungen (CIAT)“ ausgetragen. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom ALRV in Kooperation mit dem Deutschen Traditionsfahrer Verband (DTV). Nach der 15 Kilometer langen Streckenfahrt durch die Soers und Laurensberg ist ab 12.30 Uhr die kombinierte Gehorsams- und Kegelfahrprüfung im Fahrstadion live zu erleben.

Bereits einen Tag zuvor, am Samstag also, führt dieser Traditionsfahrwettbewerb die Kutschen auch in die Innenstadt. Gegen 11.30 Uhr werden die Gespanne auf dem Katschhof erwartet. Nach zwei Stationen dort (Bewertung der Kutsche, Pferde, Fahrer und Grooms) wird eine weitere auf dem Markt angefahren. Ende der Prüfung in der Innenstadt wird gegen 13.30 Uhr sein. Zuschauer sind natürlich willkommen.

Ebenso wie am kommenden Montag, 17. Juli, wenn die Stadt die Gäste aus dem CHIO-Partnerland Holland am Markt begrüßt. Um 18 Uhr wird der Pferde- und Kutschenkorso, der sich vom Turniergelände über den Soerser Weg, Krefelder Straße, Sandkaulstraße, Großkölnstraße zum Marktplatz auf den Weg macht, erwartet.

Als besondere Attraktion werden die Königlichen Ställe der Niederlande mit zwei Kutschen und der berittenen Ehreneskorte erwartet. Es spielt das 60-köpfige „Dutch Police Orchestra“, hinzu kommt eine Parade mit Friesenpferden. Die Stadtreiter führen den Korso an und das bekannteste Meisje neben Ex-Königin Beatrix wird ebenfalls erwartet: Frau Antje.