334 Athleten, 27 Nationen, 105 Stunden Sport und 2,7 Millionen Euro Preisgeld

Der CHIO Aachen ist quasi ein wandelnder Superlativ. Das „Weltfest des Pferdesports“ ist das größte, beste – und ganz sicher auch das schönste – Reitturnier der Welt. Von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, gibt es in der Aachener Soers in diesem Jahr 105 Stunden Spitzensport zu sehen: 33 Stunden Dressur, 29 Stunden Springen, 17 Stunden Fahren, 15 Stunden Voltigieren und elf Stunden Vielseitigkeit.

334 Athleten aus 27 Nationen mit 567 Pferden sind in den internationalen Prüfungen am Start. „Nimmt man die Pferde aus den nationalen Prüfungen und aus dem Schauprogramm dazu, sind in Aachen insgesamt 1029 Pferde anwesend“, verdeutlicht Sportdirektor Frank Kemperman die Dimensionen.

2,7 Millionen Euro – so viel Preisgeld ist zu gewinnen. „Aachen ist Tradition, aber es gibt ein adäquates Preisgeld für die Leistungen auf Top-Niveau“, verdeutlicht Michael Mronz, Geschäftsführer der Aachener-Reitturnier GmbH.

348 200Zuschauer kamen 2016 zum CHIO. Werden in diesem Jahr die 350 000 geknackt? Mronz: „In Sachen Tickets haben wir einen super Zuspruch. Für manche Tagen gibt es nur noch wenige Restkarten.“