Medienzentrum: Gesprächiger Aufgalopp am Soerser Sonntag

Aachen. Wer sich auf den Weg in Richtung Hauptstadion auf dem weitläufigen Gelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) an der Albert-Servais-Allee macht, der kann das zweistöckige Medienzentrum des Medienhauses Aachen eigentlich nicht übersehen.

Fotobox, Live-Videos und #chiogruesse Beim CHIO 2017 wird es viele digitale Angebote geben. Neu ist dabei beispielsweise die Fotobox, die im Eingangsbereich des Medienzentrums aufgestellt wird. Besucher können dort einen Schnappschuss machen und erhalten den Abzug direkt zum Mitnehmen. Außerdem kann das Bild per WLAN auf das Smartphone geladen werden. Und jeder, der das Foto unter #chiogruesse in den sozialen Netzwerken postet, hat die Chance, CHIO-Tickets für 2018 zu gewinnen. Damit nicht genug: Wer zusätzlich das

E-Paper der Aachener Nachrichten oder Aachener Zeitung vier Wochen lang kostenlos testet, erhält noch ein AZ/AN Sitzkissen obendrauf. Außerdem warten auf Sie einige Live-Videos per Facebook, damit Sie das Geschehen im Medienzentrum und auf dem Gelände jederzeit verfolgen können. Links

Inmitten des Ladendorfes präsentiert es sich auch beim diesjährigen CHIO mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten und Angeboten in der Soers. Das sieben Meter hohe Zentrum am Eingang zum Springstadion zwischen Richterturm und Haupttribüne ist dabei Dreh- und Angelpunkt der diesjährigen Berichterstattung in Wort, Bild und Ton.

Turnierzeitung am Sonntag

Die Bühne im Erdgeschoss werden die Redakteure und Moderatoren Thomas Vogel, Laura Beemelmanns und Katharina Menne mit Leben füllen und die Besucher mit interessanten Fakten versorgen. Während der CHIO-Woche werden sie dort außerdem jede Menge Reitprominenz begrüßen und durch Gespräche mit vielen am Turnier Beteiligten Blicke hinter die Kulissen gewähren. Michael Cosler vom Lesermarkt betreut die technischen Abläufe und wird mit seinem Team für eine reibungslose Verteilung der Turnierzeitung, die am Soerser Sonntag ausgegeben wird, und der CHIO-Zeitung, die es von Dienstag bis Sonntag geben wird, beim Weltfest des Pferdesports für alle Besucher kostenlos erhältlich ist, sorgen.

Im Obergeschoss des Medienzentrums präsentiert das Medienhaus Aachen seine Vielfalt, insbesondere die unterschiedlichen digitalen Angebote wie zum Beispiel die E-Paper-Ausgaben der Aachener Nachrichten und der Aachener Zeitung. Aber auch eine Fotobox wird es in diesem Jahr geben, die im Erdgeschoss gleich am Eingang des Medienzentrums aufgebaut wird.

Parallel dazu wird Redakteur und Moderator Robert Esser wie gewohnt interessante Live-Interviews mit prominenten Gästen vor bis zu 45.000 Zuschauern im Springstadion führen – vor und nach den Springprüfungen sowie stets in den Pausen.

Prominente Gäste im Stadion

Die Interview-Reihe startet bereits am morgigen Soerser Sonntag, 16. Juli, und endet erst wieder am darauffolgenden Sonntag, 23. Juli. In dieser Zeit werden viele bekannte Gäste auf der Bühne stehen. Allein am Soerser Sonntag werden in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr Turniervermarkter Michael Mronz, Turnierdirektor Frank Kemperman, Oberbürgermeister Marcel Philipp und ALRV-Präsident Carl Meulenbergh erwartet. Auch werden Tom Hirtz, Das Da Theater, und Christian Mourad, Kurpark Classix, sowie Dirk Trampen, Kommandeur der Prinzengarde, und Karnevalsprinz Mike I Foellmer mit seinem Hofmarschall Thomas Jägerberg und Hofstaat vor Ort sein.

Spannend wird zudem die Verlosung des diesjährigen Publikumspreises um 15 Uhr. Beim 25. CHIO-Schaufensterwettbewerb wartet auf den Sieger eine Mosel-Kreuzfahrt für zwei Personen. Der Sieger wird live am Medienzentrum ermittelt und bekanntgegeben. Für die musikalische Untermalung sorgt am Soerser Sonntag das Duo Jukebox Modus.

Darüber hinaus bietet das Medienhaus Aachen viele weitere Serviceleistungen für alle Besucher an: die Ausgabe der Tages-, Turnier- und Chio-Zeitung, Starter- und Ergebnislisten sowie auch zwei Gewinnspiele. Am Soerser Sonntag werden zwei exklusive Holz-Liegestühle im Aachener-Nachrichten- oder Aachener-Zeitung-Design verlost. Als Wochenpreis gibt es zudem ein ipad air 4G/32 GB inklusive einem Drei-Monats-Abo für das E-Paper zu gewinnen.

Die wichtigsten Ereignisse und schönsten Geschichten werden auf den Social-Media-Kanälen und im Internet zu finden sein. Berichte und Bilder von den sportlichen Höhepunkten sind täglich in dem Online-Special auf az-web.de/chio und an-online.de/chio zu finden sowie auf der neuen Facebook-Seite unserer Sportredaktion facebook.com/aachenerzeitungnachrichtensport.

Und wer selbst aktiv mitmachen möchte, kann unter dem Hashtag #WestEck Bilder per Instagram posten. Den passenden Kanal dazu findet man bei Instagram unter „west_eck“.