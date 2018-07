STAWAG-Preis beim CHIO 2018: Wer findet den schnellsten Weg?

Mit fortschreitendem CHIO streuen die Parcoursbauer mehr technische Raffinessen in ihre Prüfungsaufbauten. Der STAWAG-Preis am Donnerstag bietet Herausforderungen sowohl technischer Natur wie alternativer Wege.

Das Fehler-Zeit-Springen mit einer Hindernishöhe von rund 1,50 Metern beginnt mit einem Oxer, von dem es rechter Hand weitergeht zu zwei Steilsprüngen, die auf einer S-förmigen Linie liegen. Hier können die Reiter ihren Weg frei wählen. Von Sprung drei zum Oxer an vierter Stelle können Wagemutige Zeit sparen. Vom Steilsprung an Nummer fünf bis zum Eingang in die Kombination sind fünf Galoppsprünge geplant. Die Kombination selbst besteht aus einem Steilsprung und einem Oxer, zwischen denen ein Galoppsprung liegt.

Elemente des Aachener Doms

Hindernis acht besteht aus einer Mauer, und im Anschluss sind sieben Galoppsprünge zu Hindernis neun vorgesehen. Die Hindernisse zwei und zehn sind ein zusammenhängendes Gebilde aus nachgebildeten Elementen des Aachener Doms. Die breite Seite des Hindernisses ist Anforderung Nummer zwei, die schmale in entgegengesetzter Richtung Nummer zehn. Es folgt an elfter Stelle wieder eine Kombination, diesmal aus Triplebarre und Steilsprung, die zwei Galoppsprünge voneinander entfernt gebaut sind. Zum Schluss geht es in offener Distanz auf den letzten Oxer zu, wobei auch manch einer eine schnittige Wendung mit wenigen Galoppsprüngen wählen wird.