Aachen - Isabell Werth wird im Grand Prix nur 17.: Die Dressurkönigin ist ratlos

Aachen. „Ich muss erst einmal eine Nacht drüber schlafen, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist.“ Isabell Werth war nach ihrem Ritt selbst einigermaßen ratlos. In der ersten Piaffe war Emilio plötzlich gestiegen, auch in der zweiten widersetzte der Braune sich. Darunter litt der gesamte Grand Prix.

Video CHIO 2018: Eine Runde mit der Kutsche von Georg von Stein Mehr zum Thema

72,516 Prozent – es ist lange her, dass sich die erfolgreichste Reiterin der Welt, die ein Jahr zuvor mit Weihegold hier noch triumphiert hatte, in einem Grand Prix auf Platz 17 wiederfand.

Die 13-jährige Stute war eigentlich auch für den diesjährigen CHIO die erste Wahl, doch am Montag teilten die Verantwortlichen um Bundestrainerin Monica Theodorescu plötzlich mit, dass statt „Weihe“ ihr Stallkollege Emilio im Team und die nach langer Verletzungspause wieder genesene Bella Rose in der CDI-Tour gehen würde. „Um mit Blick auf die Weltreiterspiele in Tryon auch noch andere Pferde zu testen“, hieß es offiziell.

Drei Tage zuvor war schon Cosmo von Sönke Rothenberger (Bad Homburg) wegen eines Infekts zurückgezogen worden. Womit die Dressur in Aachen um ein vorgezogenes WM-Gipfeltreffen ärmer war. Denn Cosmo hatte Weihegold, die nach einer Babypause noch nicht wieder in Top-Form war, bei der Deutschen Meisterschaft Mitte Juni zwei Mal geschlagen.

Im Duell der beiden Deutschen hätte die US-Amerikanerin Laura Graves, die Weihegold 2017 im Aachener Spécial schon geschlagen hatte, die lachende Dritte sein können. Am Donnerstag war sie sogar die strahlende Sieger. Graves triumphierte auf Verdades im Grand Prix mit 80,606 Punkten vor Cathrine Dufour (Dänemark; 78,494) mit Cassidy und Helen Langehanenberg (Billerbeck; 77,034) mit Damsey.

Sie hatten alle einen guten Tag – im Gegensatz zu Emilio, aktuell die Nummer drei der Weltrangliste hinter Weihegold und Verdades und 2017 zweifacher Deutscher Meister. „Es war eigentlich alles ganz normal. Emilio war gut drauf auf dem Abreiteplatz. Ich wollte nur noch mal ein bisschen piaffieren, dann war er auf einmal irritiert. Und das haben wir in die Prüfung mitgenommen“, sagt Werth. „Nach der ersten Piaffe habe ich korrigiert, aber er war danach verunsichert. Der Rest war nur noch Schadensbegrenzung.“

„In alter Form angreifen“

Unerwartet finden sich die deutschen Titelverteidiger (229,798) nach dem ersten Teil des Nationenpreises auf Rang zwei hinter denn USA (231,988) und vor Dänemark (223,101) auf Rang zwei wieder. „Meine Platzierung ist nicht so tragisch, einen Nationenpreis in Aachen stelle ich mir jedoch etwas anderes vor – aber es geht ja am Samstag weiter“, blickt Werth, die mit Bella Rose tags zuvor in der CDI-Tour gewonnen hatte, auf den Spécial voraus. 2017 hatte sie hier mit Weihegold eine Niederlage gegen Graves hinnehmen müssen. „Jetzt werden wir erst mal eine Nacht drüber schlafen, das Ganze analysieren. Ich denke nicht, dass Emilio ein generelles Problem hat. Wir werden heute in Ruhe wieder an die Piaffe herankommen. Und dann schauen wird, dass wir am Samstag in alter Form angreifen können.“