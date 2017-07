Deutsche Voltigierer wollen Nationenpreis: „Zusätzlicher Ansporn“

Aachen. Die einen mögen es märchenhaft, die anderen futuristisch: Zur Musik von „Alice aus dem Wunderland“ wird Neuss-Grimlinghausen turnen, Köln-Dünnwald beschäftigt sich mit „Zeit und Raum in der Zukunft“. Am Samstag eröffnen die Voltigierer ab 8 Uhr in der Albert-Vahle-Halle den CHIO Aachen.

Links Bildergalerie Zum CHIO-Start: Die Geheimtipps der Turniermitarbeiter Mehr zum Thema

Neben den Vorjahressiegern Thomas Brüsewitz und Kristina Boe hat Bundestrainerin Ursula Ramge mit Viktor Brüsewitz, Jannik Heiland, Erik Oese, Janika Derks, Sarah Kay und Corinna Knauf ihre Top-Turner aufgeboten, die nicht nur um den Sieg in Aachen, sondern auch um das Ticket für die EM Anfang August in Ebreichsdorf bei Wien kämpfen. Nominiert wird am Sonntag. Die Kölner Gruppe ist bereits nominiert.

2016 erklang im Voltigier-Nationenpreis beim CHIO die französische Nationalhymne. „Wir treten an, um zu gewinnen“, will Ramge in diesem Jahr wieder ihre Voltigierer vorne sehen. „Dass Frankreich letztes Jahr gewonnen hat, ist für uns nur noch ein zusätzlicher Ansporn.“