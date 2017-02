Mönchengladbach.

Dieter Hecking ist kein Hasardeur. Das macht das Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League in Florenz für seine Mönchengladbacher noch pikanter (21.05/Sport1). Borussia verlor vor einer Woche das Hinspiel zu Hause mit 0:1. Um weiterzukommen, muss der Bundesligist also mindestens zwei Tore schießen.