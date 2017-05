Eupen/Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach wird im Rahmen der Saisonvorbereitung ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen bestreiten.

Das gab der erfolgreichste Club der deutschprachigen Gemeinschaft Belgiens, der in der abgelaufenen Saison erstmals die Klasse in der Jupiler Pro League halten konnte, am Dienstag auf seiner Homepage bekannt.

Tickets für die Partie, die am Mittwoch, 12. Juli, um 19.15 Uhr im Eupener Kehrweg-Stadion ausgetragen wird, sollen im Vorverkauf für Preise von fünf (Stehplatz) und zehn Euro (Sitzplatz) zu haben sein.