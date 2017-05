Mönchengladbach.

Der letzte Tag danach in der Saison 2016/2017 begann für die Profis von Borussia Mönchengladbach mit einer Überraschung. Vordergründig mit einer positiven: Statt des üblichen Auslaufens setzte Dieter Hecking eine Abschlussbesprechung an. 20 Minuten reichten dem Borussen-Trainer, um nach dem 2:2 gegen Absteiger Darmstadt 98 am Tag zuvor seinen Profis das Passende mitzuteilen.