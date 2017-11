Gladbach-Keeper Sommer: Erst Mainz, dann Nordirland

Mönchengladbach. Hat nun der Schweizer Nationalmannschaft die Göttin Fortuna beigestanden, oder wird es doch eher die knifflige Aufgabe, die ein solches Play-off-Duell in sich trägt? Auf jeden Fall will das Team von Vladimir Petkovic in den nun folgenden beiden Qualifikationsspielen gegen Nordirland am kommenden Donnerstag (in Belfast) und drei Tage später in Basel das letzte Hindernis auf dem Weg zur Fußball-WM 2018 in Russland aus dem Weg räumen.

Mehr zum Thema

„Es hätte auch Kroatien oder gar Italien werden können“, sagt Yann Sommer, „jetzt sind es eben die Nordiren. Das sind die Fakten. Da müssen wir durch.“ Der Goalie von Borussia Mönchengladbach sieht bei allem Respekt vor dem Gegner aus dem Vereinigten Königreich seine Schweizer in leichter Favoritenrolle: „Die Chance, sich vier Jahre nach Brasilien erneut für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren, ist zum Greifen nah. Trotzdem wird es eine schwierige Aufgabe.“

Doch vor Teil eins der Qualifikations-Nachlese, dem Gang in den Windsor-Park, wartet auf Gladbachs Keeper erst einmal der Liga-Alltag am Samstag im Borussia-Park gegen Mainz 05 (15.30 Uhr). „Das heißt auf jeden Fall volle Konzentration. Wir müssen stabil stehen, die Mainzer beschäftigen und möglichst viel Druck ausüben“, sagt Sommer.

Erst also Mainz, dann Nordirland. Yann Sommer ist ein Typ, der die jeweiligen Aufgaben, sei es Bundesliga oder Nationalteam, gut zu unterscheiden weiß. „Eigentlich bin ich noch gar nicht auf Nordirland eingestellt“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung, „ich bin total auf Mainz fokussiert. Wir haben einen kleinen Lauf. Den sollten wir nutzen.“ Gegen 17.20 Uhr nach der Partie am Samstag ist dann aber der Blick nur noch nach vorn gerichtet. Sommer ist heiß auf die WM. Anno 2014 in Brasilien stand der Mann aus dem Kanton Waadt noch im Schatten von Diego Benaglio.

Die erste Play-off-Begegnung am Donnerstag steigt im Windsor-Park in Belfast, drei Tage später wird dann im ausverkauften St. Jakob-Park in Basel endgültig abgerechnet. Sommers anfängliche Enttäuschung über den Play-off-Umweg hat er inzwischen in positive Energie umgewandelt. Geholfen hat bei diesem Prozess der Liga-Alltag. Denn abgesehen vom Ausrutscher der Niederrhein-Elf gegen Leverkusen (1:5) läuft es bei den Fohlen im Fußball-Oberhaus bestens.

2:0 in Bremen, 1:0 im Pokal bei Fortuna Düsseldorf, 3:1 in Hoffenheim – die Ergebnisse stimmen, und die Defensive im Team von Dieter Hecking wirkt gefestigt. Was auch für den ruhigen Yann Sommer spricht, den Stoiker im VfL-Kollektiv. Neben Sommer sind am Freitag erwartungsgemäß zwei weitere Gladbacher vom Schweizer Bundestrainer für das Intermezzo gegen die Nordiren nominiert worden: Nico Elvedi und Denis Zakaria.

Bei Borussia anders als bei den Eidgenossen Stammkräfte. Wuchtbrumme Zakaria könnte wieder mit dem fitten Christoph Kramer auf der Sechs spielen. Matthias Ginter würde dann als Innenverteidiger agieren und Elvedi wieder nach rechts rücken.

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Hazard, Kramer, Zakaria, Grifo - Raffael, Stindl