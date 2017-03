Weinzierl verlangt mehr Konstanz von seinem Team

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach musste Schalkes Trainer Markus Weinzierl zumindest keine weiteren schlechten Nachrichten verkünden. Bis auf die Langzeitverletzten seien „alle fit“, sagte Weinzierl vor dem heutigen deutschen Duell auf internationalem Parkett.

Das bittere 2:4 im Punktspiel in Mönchengladbach vom vergangenen Samstag sei aufgearbeitet. „Jetzt ist ein anderer Wettbewerb. Ein Spiel losgelöst von der Tabellensituation. Wir haben ein riesiges Ziel vor Augen, wollen eine Runde weiterkommen.“

Der Schalke-Coach hofft, dass seine Elf an die bisher im Europacup gezeigten Leistungen anknüpft. In der Veltins-Arena sind die Königsblauen in dieser Saison noch ungeschlagen. „Wir müssen mehr Konstanz zeigen“, sagte Weinzierl. „Wir wollen uns einen gute Ausgangsbasis für das Rückspiel schaffen und möglichst zu null spielen.“ (dpa)