Der Bundesliga-Spielplan 2018/2019

Frankfurt am Main. Die Fußball-WM ist für die deutsche Mannschaft bereits beendet. Grund genug für alle Fußballfans, ihren Blick wieder auf die Bundesliga zu richten. Die startet am 24. August mit dem Auftaktspiel Bayern München gegen 1899 Hoffenheim in ihre 56. Saison. Bereits drei Wochen vorher geht es für den 1. FC Köln los. Alle Spiele gibt es bei uns in der Übersicht.

Wo läuft was? Die Verteilung der Fernsehrechte ist im wesentlichen gleich geblieben. Hier nochmal die Zusammenfassung, was wo zu sehen ist. Eurosport: Alle Freitagsspiele, alle Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr, den Super Cup am 12. August und die fünf Montagsspiel gibt es im Eurosport Player - Bezahlangebot. Sky: Der Branchenriese zeigt alle Samstagsspiele, die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr, alle DFB-Pokal-Spiele und alle Spiele der zweiten Liga - Bezahlangebot. DAZN: Der Streaminganbieter zeigt Highlights aller Spiele der ersten und zweiten Liga 40 Minuten nach Abpfiff - Bezahlangebot. ARD/ZDF/Dritte Programme: Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen das Eröffnungsspiel von Hin- und Rückrunde und das Freitagsspiel des 17. Spieltages. Dazu kommt die Zusammenfassung der Spiele in der Sportschau, den Sport-Sendungen der Dritten und im Sportstudio. Auch der Super Cup wird im Free-TV gezeigt (ZDF). Die ARD überträgt neun Spiele des DFB-Pokals live, in der ersten Runde ist das die Begegnung Fürth gegen Dortmund (20. August, 20.45 Uhr). Sport1: Der Sport-Sender bietet keine Live-Spiele mehr an. In den Programmen des Münchener Senders wird es nur Zusammenfassungen zu sehen geben. RTL Nitro: Bietet Montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga" die Highlights der Spiele samt Taktik-Analyse an.

Der erste Spieltag im Überblick

Los geht es am Freitagabend, wenn der Rekordmeister FC Bayern München die TSG 1899 Hoffenheim empfängt. ZDF überträgt die Spiele live ab 20.30 Uhr.

Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer Leverkusen am ersten Spieltag direkt zu einem Top-Spiel, ebenso ist Offensivfußball garantiert, wenn RB Leipzig zu Gast bei Borussia Dortmund ist. Die weiteren Spiele: Hertha BSC trifft auf Aufsteiger Nürnberg. Werder Bremen hat Hannover 96 zu Gast. Pokalsieger Frankfurt reist zum SC Freiburg. Mainz empfängt Stuttgart. Der FC Schalke muss nach Niedersachsen zum VfL Wolfsburg und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf eröffnet die Saison gegen den FC Augsburg.

Die DFL gibt bisher nur den Rahmenspielplan vor. Die genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

So entsteht übrigens der Spielplan der deutschen Profi-Ligen:

Der Spielplan von Borussia Mönchengladbach

Auftakt ist am 19. August.

DFB-Pokal: BSC Hastedt (Bremen) (A)

1. Spieltag: Leverkusen (H)

2. Spieltag: Augsburg (A)

3. Spieltag: Schalke (H)

4. Spieltag: Hertha BSC (A)

5. Spieltag: Frankfurt (H)

6. Spieltag: Wolfsburg (A)

7. Spieltag: Bayern München (A)

8. Spieltag: Mainz 05 (H)

9. Spieltag: Freiburg (A)

10. Spieltag: Düsseldorf (H)

11. Spieltag: Bremen (A)

12. Spieltag: Hannover (H)

13. Spieltag: Leipzig (A)

14. Spieltag: Stuttgart (H)

15. Spieltag: Hoffenheim (A)

16. Spieltag: Nürnberg (H)

17. Spieltag: Dortmund (A)

Der Spielplan des 1. FC Köln

Auftakt ist am 5. August.

1. Spieltag: VfL Bochum (A)

2. Spieltag: Union Berlin (H)

DFB-Pokal: BFC Dynamo (A)

3. Spieltag: Aue (H)

4. Spieltag: St. Pauli (A)

5. Spieltag: Paderborn (H)

6. Spieltag: Sandhausen (A)

7. Spieltag: Ingolstadt (H)

8. Spieltag: Bielefeld (A)

9. Spieltag: MSV Duisburg (H)

10. Spieltag: Holstein Kiel (A)

11. Spieltag: Heidenheim (H)

12. Spieltag: HSV (A)

13. Spieltag: Dresden (H)

14. Spieltag: Darmstadt (A)

15. Spieltag: Fürth (H)

16. Spieltag: Regensburg (A)

17. Spieltag: Magdeburg (H)