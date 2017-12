Mönchengladbach - Besinnungschance für die Hecking-Schüler

Mönchengladbach.

Die Zeit der Besinnlichkeit steht an. Da passt es, dass auch die Profis von Borussia Mönchengladbach einen Auftrag in dieser Richtung erhielten. Nach dem 0:1 in Freiburg am vergangenen Dienstagabend muss die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking wieder zur Besinnung kommen, wenn die Leistungsdelle nach dem überraschenden Sieg gegen die Bayern vor drei Spieltagen nicht zu einem Groß-Schaden werden soll.