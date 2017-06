Zwei weitere Testspiele für die Alemannia

Aachen. Die Alemannia hat im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison zwei weitere Testspiele vereinbart. Gegner für die beiden Partien sind der luxemburgische Erstligist Viktoria Rosport und der Drittliga-Absteiger FSV Frankfurt.

Termine im Überblick 23. Juni, 18.30 Uhr: DJK Arminia Eilendorf – Alemannia Aachen 27. Juni, 16 Uhr: Alemannia Aachen – Fortuna Köln 1. Juli, 16 Uhr: Concordia Oidtweiler – Alemannia Aachen 4. Juli, 18.30 Uhr: TSV Steinbach – Alemannia Aachen 8. Juli, 17 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Alemannia Aachen 11. Juli, 19 Uhr: Alemannia Aachen – Viktoria Rosport 16. Juli: Saisoneröffnung 21. Juli, 19 Uhr: Alemannia Aachen – FSV Frankfurt

In Eschweiler-Dürwiß treffen die Aachener am Dienstag, 11. Juli, auf Viktoria Rosport. Anstoß ist um 19 Uhr. Den letzten Härtetest vor dem Ligastart bestreitet die Mannschaft von Fuat Kilic gegen den Drittliga-Absteiger FSV Frankfurt. Gespielt wird am Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr im Jugendstadion in Düren.

Für den 14. oder 15. Juli ist ein weiteres Testspiel geplant. Nähere Informationen gibt der Verein noch bekannt.

Tickets für Fortuna-Test im Vorverkauf

Das Vorbereitungsspiel gegen Fortuna Köln am 27. Juni (16 Uhr) wird auf dem Trainingsplatz der Alemannia ausgetragen. Eintrittskarten für die Partie sind ab sofort im Fanshop am Tivoli zu bekommen. Vollzahler zahlen fünf Euro, ermäßigte Tickets kosten drei Euro. Karten sind außerdem an der Tageskasse erhältlich.