Aachen - Wechselt Stipe Batarilo zum Tivoli?

Aachen.

Nach dem Sieg bei Fortuna Düsseldorfs U 23 holte Alemannia Trainer Fuat Kilic seine feiernde Mannschaft noch einmal kurz zusammen. Sein Hinweis: „Genießt den Moment, ihr habt dafür hart gearbeitet.“ Die Sieger treffen sich am Montag am Tivoli wieder, am Dienstagabend, 18.30 Uhr, steht ein Test beim Mittelrheinligisten SV Breinig an.