Wegberg-Beeck.

Am Ende zeigte die kleine Anzeigentafel im Waldstadion Alemannias 3:1-Sieg beim FC Wegberg-Beeck an. Es war ein merkwürdiges Ergebnis, das den Verlauf dieser Partie nicht so recht abbildete. Einerseits hätte da auch ein sehr hoher Sieg der Gäste stehen können, andererseits stand diese Partie bis zur letzten Sekunde noch auf der Kippe.