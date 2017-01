Aachen. Das für kommenden Dienstag, 31. Januar, terminierte Testspiel beim SV Bergisch Gladbach 09 wurde wegen Unbespielbarkeit des Stadions abgesagt. Kurzfristig hat die Alemannia einen neuen Testspielgegner gefunden.

Am Dienstag treten die Schwarz-Gelben beim Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven an. Anstoß ist um 19.00 Uhr im Stadion an der Ederener Straße.

Tickets sind an der Tageskasse vor Ort für 5 Euro (Vollzahler) und 3 Euro (Rentner, Schüler, Studenten) zu bekommen. Frauen erhalten freien Eintritt.