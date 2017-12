Aachen - Simon Pesch und die Suche nach Normalität

Aachen.

Natürlich könnte Simon Pesch jetzt mal ein paar Dinge nach seinen Vorstellungen ändern. Er könnte eine ganz andere Aufstellung wählen, Auswahl gibt es reichlich, nur Marcel Damaschek fehlt am Samstag in der Regionalliga-Partie gegen den SV Verl verletzt. Der 28-Jährige ist Alemannia Aachens Interimschef in den beiden Spielen, in denen der eigentliche Chef Fuat Kilic seine Mannschaft nicht betreuten darf.